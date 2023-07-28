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Хлои Кардашьян показала прикованного к инвалидной коляске родственника: кто он для звезды

28 июля 2023 14:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Хлои Кардашьян показала прикованного к инвалидной коляске родственника: кто он для звезды
Светская львица Хлои Кардашьян с родственником. Фото: Instagram/khloekardashian
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

К социальным сетям членов семьи Кардашьян приковано внимание уже много лет. Третья дочь Крис Дженнер, Хлои, опубликовала общую фотографию с молодым парнем, прикованным к инвалидной коляске. И оказывается, он приходится родственником знаменитости.

Об этом сообщает издание Just Jared.

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"Кому-то сегодня 17! С днем рождения милый, милый Амари! Мы все очень счастливы, что к нам коснулся такой ангел, как ты. Ты действительно одно из величайших сокровищ Бога", — подписала снимок Хлои.

Именинником оказался младший брат бывшего бойфренда Хлои, баскетболиста Тристана Томпсона. От него она родила дочь Тру, впрочем, из-за многочисленных измен спортсмена пара разошлась. Они были вместе три года. Впрочем, с Амари у Хлои остались теплые отношения.

Более того, он живет с ней с января, этого года, о чем стало известно в последнем эпизоде обновленного третьего сезона шоу "Семейство Кардашьян", который вышел на этой неделе.

Дело в том, что в начале года у мальчика умерла мать. Женщине было всего 53 года. Хлои приютила у себя дома больного дядю своей дочери и даже ее отца.

"У Тристана есть дом, который он строит и ремонтирует. Он мог жить там во время ремонта, но у нас была безумная для Калифорнии погода, сильный дождь. Крыша Тристана провалилась и стала причиной потопа. Поэтому Тристан и Амари остаются в моем доме, пока его дом не починят , — подытожила Хлои.

Крис Дженнер также написала Амари теплые поздравления и опубликовала несколько семейных фото.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kris Jenner (@krisjenner)

Напомним, ранее мы писали, хочет ли Кайли Дженнер, чтобы ее пятилетняя дочь делала пластику в будущем. Также мы рассказывали, что беременная Кортни Кардашьян призналась, почему она была очень оскорблена своей сестрой Ким.

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