Хлои Кардашьян в мини-юбке превратилась в культовую куклу в Геловин

Хлои Кардашьян в мини-юбке перевоплатилась в культовую куклу в Хеллоуин
Сестры Ким и Хлои Кардашьян знают, как впечатлить на Хеллоуин. Звезды реалити-шоу еще раз доказали это, когда примеряли образ кукол Bratz. Вместе с сестрами снялись их подруги.
Фото Хлои запостила в социальной сети Instagram.
Кукла вдохновила Кардашьян на интересный образ
34-летняя Хлои с подругами примеряла клетчатые мини-юбки и соответствующие топы. Красавицы позировали, подражая фирменным позам игрушек с изогнутыми коленями.
Во время предыдущих выходов на Хеллоуин Ким также одевалась в героиню из "Людей Икс", "Чудо-женщину" и "Красную шапочку". Хлои в прошлые годы примеряла образы Круэллы де Виль, женщины-кошки и египетской богини.
Их младшая сестра Кайли Дженнер приняла участие в кампании Bratz, представив в августе свою коллекцию кукол. Она изображена в спортивном наряде с сумочкой в форме губ и в платье с высоким разрезом и маленькой серой собачкой рядом. И есть версия платья-русалки цвета лаванды от Versace, которое она надела на Met Gala 2019. Линия называется Bratz x Kylie Fashion Dolls.
В промо-заявлении Кайли сказала: "Я была поклонницей Bratz с детства, и я всегда хотела иметь персональную куклу Bratz".
Напомним, "королева Хеллоуина" Хайди Клум ошеломила невероятным образом на вечеринке.
Ранее Пэрис Хилтон примерила легендарный образ Бритни Спирс по случаю Хэллоуина.
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