Хлои Кардашьян в мини-юбке превратилась в культовую куклу в Геловин

Звезда реали-шоу Хлои Кардашьян с сестрой Ким и подругами. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Сестры Ким и Хлои Кардашьян знают, как впечатлить на Хеллоуин. Звезды реалити-шоу еще раз доказали это, когда примеряли образ кукол Bratz. Вместе с сестрами снялись их подруги.

Фото Хлои запостила в социальной сети Instagram.

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34-летняя Хлои с подругами примеряла клетчатые мини-юбки и соответствующие топы. Красавицы позировали, подражая фирменным позам игрушек с изогнутыми коленями.

Звезда реали-шоу Хлои Кардашьян с сестрой Ким и подругами. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реали-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реали-шоу Хлои Кардашьян с подругой. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реали-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Звезда реали-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Во время предыдущих выходов на Хеллоуин Ким также одевалась в героиню из "Людей Икс", "Чудо-женщину" и "Красную шапочку". Хлои в прошлые годы примеряла образы Круэллы де Виль, женщины-кошки и египетской богини.

Их младшая сестра Кайли Дженнер приняла участие в кампании Bratz, представив в августе свою коллекцию кукол. Она изображена в спортивном наряде с сумочкой в форме губ и в платье с высоким разрезом и маленькой серой собачкой рядом. И есть версия платья-русалки цвета лаванды от Versace, которое она надела на Met Gala 2019. Линия называется Bratz x Kylie Fashion Dolls.

В промо-заявлении Кайли сказала: "Я была поклонницей Bratz с детства, и я всегда хотела иметь персональную куклу Bratz".

Напомним, "королева Хеллоуина" Хайди Клум ошеломила невероятным образом на вечеринке.

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