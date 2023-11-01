Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Хлои Кардашьян в мини-юбке перевоплатилась в культовую куклу в Хеллоуин arrow

Хлои Кардашьян в мини-юбке перевоплатилась в культовую куклу в Хеллоуин

1 ноября 2023 14:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Хлои Кардашьян в мини-юбке превратилась в культовую куклу в Геловин
Звезда реали-шоу Хлои Кардашьян с сестрой Ким и подругами. Фото: instagram.com/khloekardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Сестры Ким и Хлои Кардашьян знают, как впечатлить на Хеллоуин. Звезды реалити-шоу еще раз доказали это, когда примеряли образ кукол Bratz. Вместе с сестрами снялись их подруги.

Фото Хлои запостила в социальной сети Instagram.

Читайте также:

Кукла вдохновила Кардашьян на интересный образ

34-летняя Хлои с подругами примеряла клетчатые мини-юбки и соответствующие топы. Красавицы позировали, подражая фирменным позам игрушек с изогнутыми коленями.

 

Звезда реали-шоу Хлои Кардашьян с сестрой Ким и подругами. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Звезда реали-шоу Хлои Кардашьян с сестрой Ким и подругами. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Звезда реали-шоу Хлои Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Звезда реали-шоу Хлои Кардашьян с подругой. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Звезда реали-шоу Хлои Кардашьян с подругой. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Звезда реали-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Звезда реали-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

 

Звезда реали-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/
Звезда реали-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Во время предыдущих выходов на Хеллоуин Ким также одевалась в героиню из "Людей Икс", "Чудо-женщину" и "Красную шапочку". Хлои в прошлые годы примеряла образы Круэллы де Виль, женщины-кошки и египетской богини.

Их младшая сестра Кайли Дженнер приняла участие в кампании Bratz, представив в августе свою коллекцию кукол. Она изображена в спортивном наряде с сумочкой в форме губ и в платье с высоким разрезом и маленькой серой собачкой рядом. И есть версия платья-русалки цвета лаванды от Versace, которое она надела на Met Gala 2019. Линия называется Bratz x Kylie Fashion Dolls.

В промо-заявлении Кайли сказала: "Я была поклонницей Bratz с детства, и я всегда хотела иметь персональную куклу Bratz".

Напомним, "королева Хеллоуина" Хайди Клум ошеломила невероятным образом на вечеринке.

Ранее Пэрис Хилтон примерила легендарный образ Бритни Спирс по случаю Хэллоуина.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме