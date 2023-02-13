Хочет победить — Италия во второй раз отправит Марко Менгони на Евровидение

Хочет с седьмого на первое место: Италия во второй раз отправит Марко Менгони на "Евровидение"
Большинство стран уже определилось с представителями на песенный конкурс "Евровидение-2023", который пройдет в английском Ливерпуле в мае. Некоторые из артистов, как, например, итальянец Марк Менгони, попробует свои силы на главной музыкальной сцене во второй раз.
Об этом идет речь на сайте конкурса.
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Подробности
Певец Марко Менгони уже участвовал в "Евровидении" 10 лет назад. Тогда в шведском городе Мальме он занял седьмое место. В этом году певец стал победителем фестиваля итальянской музыки в Сан-Ремо.
Марк обошел 28 претендентов. Его оценивало не только профессиональное жюри, но и пресса и зрители. 34-летний артист представит Италию с песней Due vite.
Отметим, что Украина будет представлять группу TVORCHI с песней Heart of Steel. Благодаря победе Kalush Orchestra представители нашей страны выступят сразу в финале, который пройдет 13 мая.
Напомним, ранее мы писали, что Хорватию "Евровидении-2023" представит группа Let 3, которая в своей песне высмеивает диктатора путина. Также стало известно, в каком полуфинале "Евровидения-2023" будет голосовать Украина.