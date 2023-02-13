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Хочет с седьмого на первое место: Италия во второй раз отправит Марко Менгони на "Евровидение"

13 февраля 2023 23:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Хочет победить — Италия во второй раз отправит Марко Менгони на Евровидение
Итальянский певец Марк Менгони на фестивале итальянской музыки в Сан-Ремо
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Большинство стран уже определилось с представителями на песенный конкурс "Евровидение-2023", который пройдет в английском Ливерпуле в мае. Некоторые из артистов, как, например, итальянец Марк Менгони, попробует свои силы на главной музыкальной сцене во второй раз.

Об этом идет речь на сайте конкурса.

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Подробности

Певец Марко Менгони уже участвовал в "Евровидении" 10 лет назад. Тогда в шведском городе Мальме он занял седьмое место. В этом году певец стал победителем фестиваля итальянской музыки в Сан-Ремо.

Марк обошел 28 претендентов. Его оценивало не только профессиональное жюри, но и пресса и зрители. 34-летний артист представит Италию с песней Due vite.

Отметим, что Украина будет представлять группу TVORCHI с песней Heart of Steel. Благодаря победе Kalush Orchestra представители нашей страны выступят сразу в финале, который пройдет 13 мая.

Напомним, ранее мы писали, что Хорватию "Евровидении-2023" представит группа Let 3, которая в своей песне высмеивает диктатора путина. Также стало известно, в каком полуфинале "Евровидения-2023" будет голосовать Украина.

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