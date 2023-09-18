"Хочу снова чувствовать себя женщиной": Илона Гвоздева собралась увеличить грудь

Хореограф Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

Танцовщица Илона Гвоздева отважилась на изменения во внешности. Звезда решила сделать пластическую операцию.

Об этом Гвоздева написала своему Instagram.

Читайте также:

Пришло время перемен

По словам хореографа, она долго думала и колебалась по поводу хирургического вмешательства. Звезда много прошла консультаций у разных врачей, долго общалась с психологом и подругами на тему "увеличения груди".

Хореограф Илона Гвоздева. Фото: instagram.com/ilonagvozdeva/

"Я хочу снова чувствовать себя женщиной! Рождение детишек, постоянный спортивный образ жизни и последние годы постоянного стресса очень сильно повлияли на мой вид тела! Да, кто-то может говорить, вы замечательная, спортивная, рельефная и так далее! Конечно, приятно это слышать! Но, я вижу в зеркале маленькую, худощавую девочку подростка, которая с каждым новым годом все больше напоминает старшую сестру дочери, чем женщину!" — говорит Гвоздева.

Немаловажный вопрос был для Илоны, зачем она хочет увеличить грудь, если семья есть, муж против, а на работу это вообще никогда не влияло.

"Ответ один, для себя, для своего внутреннего состояния. И это не об уверенности или о комплексах, погонях за трендами или инста-самками, это именно об эстетическом наслаждении самой собой, о любви к себе, о заботе о себе. Я всегда откровенна с вами, мои дорогие друзья, и хочу быть искренней с вами! Я не боюсь хейта или осуждения, это моя жизнь, мое тело и мои мысли…", — комментирует звезда.

Ранее участница Spice Girls рассказала, пользовалась ли услугами пластического хирурга.

Напомним, невестка Ким Кардашья продемонстрировала фигуру после того, как избавилась от имплантов.