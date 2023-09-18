"Хочу снова чувствовать себя женщиной": Илона Гвоздева собралась увеличить грудь
Танцовщица Илона Гвоздева отважилась на изменения во внешности. Звезда решила сделать пластическую операцию.
Об этом Гвоздева написала своему Instagram.
Пришло время перемен
По словам хореографа, она долго думала и колебалась по поводу хирургического вмешательства. Звезда много прошла консультаций у разных врачей, долго общалась с психологом и подругами на тему "увеличения груди".
"Я хочу снова чувствовать себя женщиной! Рождение детишек, постоянный спортивный образ жизни и последние годы постоянного стресса очень сильно повлияли на мой вид тела! Да, кто-то может говорить, вы замечательная, спортивная, рельефная и так далее! Конечно, приятно это слышать! Но, я вижу в зеркале маленькую, худощавую девочку подростка, которая с каждым новым годом все больше напоминает старшую сестру дочери, чем женщину!" — говорит Гвоздева.
Немаловажный вопрос был для Илоны, зачем она хочет увеличить грудь, если семья есть, муж против, а на работу это вообще никогда не влияло.
"Ответ один, для себя, для своего внутреннего состояния. И это не об уверенности или о комплексах, погонях за трендами или инста-самками, это именно об эстетическом наслаждении самой собой, о любви к себе, о заботе о себе. Я всегда откровенна с вами, мои дорогие друзья, и хочу быть искренней с вами! Я не боюсь хейта или осуждения, это моя жизнь, мое тело и мои мысли…", — комментирует звезда.
Ранее участница Spice Girls рассказала, пользовалась ли услугами пластического хирурга.
Напомним, невестка Ким Кардашья продемонстрировала фигуру после того, как избавилась от имплантов.