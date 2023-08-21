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Учасниця Spice Girls розповіла, чи користувалася послугами пластичного хірурга

21 серпня 2023 20:05
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Учасниця Spice Girls розповіла, чи користувалася послугам пластичного хірурга
Співачка Джеррі Хеллівел. Фото: instagram.com/gerihalliwellhorner/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Джері Холлівел-Хорнер, яку знають як Джінжер Спайс зі Spіce Girs розповіла, чи планує залишатися молодою за допомогою пластичної хірургії. Співачка на початку цього місяця відсвяткувала свій 51-й день народження, і сказала, що "важливо відзначати вік".

Про це вона зізналася в інтерв’ю The Sunday Times.

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Джері розповіла, що вона може "зробити щось" в майбутньому, але, на її думку, "чесно і красиво" для жінки бути схожою на себе.

"Я вважаю, що дуже важливо відзначати наш вік. Я щаслива, що досягла такого віку, просто намагаюся тримати себе максимально природно. Хто знає, через десять років я можу зробити щось інше. Але я вважаю, що є щось справді чесне та прекрасне, коли жінка все ще схожа на себе", — прокоментувала Джері Холлівел-Хорнер своє ставлення до пластичної хірургії.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Geri (@gerihalliwellhorner)

Сьогодні артистка вбирається значно стриманіше, ніж у часи своєї музичної кар'єри.

"У приховуванні є сила. Я цього не усвідомлювала. Мені не потрібно демонстрацій", — додала вона про свій гардероб.

Гурт Spіce Girs востаннє виходив на сцену в 2019 році в рамках британського туру. Гурт був створений у 1994 році, а дебютний сингл Wannabe досяг вершин чартів у 37 країнах у 1996 році. Колектив зробив перерву в 2000 році, коли Вікторія Бекхем залишила склад і ненадовго возз’єдналися в 2007 році для всесвітнього туру, квитки на їхній концерт на Арені O2 у Лондоні розлетілися за дві хвилини. Через п'ять років усі п'ять учасників виступили на церемонії закриття Олімпійських ігор у Лондоні.

Нагадаємо, раніше стало відомо, скільки пластичних операцій зробила Кайлі Дженнер: хірурги розповіли правду.

Раніше невістка Кім Кардаш'ян продемонструвала фігуру після того, як позбулася імплантів.

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