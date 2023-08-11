Алекс Топольский перешел на русский язык – ему так удобнее

"Холостяк" Алекс Топольский отказался говорить по-украински: "Мне удобнее"
Главный герой 12-го сезона романтического телепроекта "Холостяк" Алекс Топольский обратился к украинцам. Предприниматель заявил, что ему легче общаться и высказывать свои мысли на русском языке, и признался, что этот язык является родным для него.
Соответствующее обращение Алекс Топольский разместил в разделе Stories в социальной сети Instagram.
Неожиданное заявление Алекса Топольского
Украинский предприниматель, который был главным героем шоу "Холостяк-12", заявил, что ему легче говорить на русском, чем на украинском. Он отметил, что на русском языке якобы ему лучше высказать свое мнение о нашумевшем фильме "Барби".
"Мне в целом удобнее так, я себя чувствую свободнее, когда высказываю и формулирую свои мысли на русском языке. Ведь я большую часть своей жизни говорил на русском. Как бы я ни любил украинский язык, доносить свои мысли на нем очень тяжело", — отметил Алекс Топольский.
Также мужчина добавил, что о фильме он как раз и хотел высказаться на русском. В частности, он отреагировал на критику относительно своей публикации, где он назвал фильм "полным г*вном". По его словам, феминизм в фильме токсичен, а сценарий не очень хорош.
Публикация Алекса Топольского
Позже он выставил публикацию, где просто показал свое лицо, но получил много критики.
Под фотографией сразу же стали появляться негативные слова подписчиков Алекса Топольского. Люди начали гневно высказываться по поводу русского языка бывшего "Холостяка".
- Не получается блогерство. С русским ищите аудиторию в мусорнике. Украинцы отказываются от рос контента (но нам доказывать ничего не надо, мы же ничего не поймем)
- У вас есть принципы или нет. Вы для себя, прежде всего, решите, на каком языке разговаривать. Есть люди решили разговаривать на украинском и разговаривают повсюду на нем, а не для кого-то
- Я был приятно удивлен, что ты говоришь на рус. Жаль, что ты снова перешел на это бекание
Напомним, мы писали о том, что победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая раскрыла интересные подробности отношений с Алексом Топольским.
Ранее мы рассказывали о том, что герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский вспомнил о пикантной истории своей жизни в США.
Также мы сообщали, что украинский предприниматель Алекс Топольский обратился к публике.