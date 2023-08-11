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"Холостяк" Алекс Топольский отказался говорить по-украински: "Мне удобнее"

11 августа 2023 11:39
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Алекс Топольский перешел на русский язык – ему так удобнее
Герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский на Бали. Фото: instagram.com/p/CraZL2ir4ZQ/?img_index=1
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Главный герой 12-го сезона романтического телепроекта "Холостяк" Алекс Топольский обратился к украинцам. Предприниматель заявил, что ему легче общаться и высказывать свои мысли на русском языке, и признался, что этот язык является родным для него.

Соответствующее обращение Алекс Топольский разместил в разделе Stories в социальной сети Instagram.

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Неожиданное заявление Алекса Топольского

Украинский предприниматель, который был главным героем шоу "Холостяк-12", заявил, что ему легче говорить на русском, чем на украинском. Он отметил, что на русском языке якобы ему лучше высказать свое мнение о нашумевшем фильме "Барби".

"Мне в целом удобнее так, я себя чувствую свободнее, когда высказываю и формулирую свои мысли на русском языке. Ведь я большую часть своей жизни говорил на русском. Как бы я ни любил украинский язык, доносить свои мысли на нем очень тяжело", — отметил Алекс Топольский.

Stories Алекса Топольского
Stories героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольского. Фото: скриншот из Instagram

Также мужчина добавил, что о фильме он как раз и хотел высказаться на русском. В частности, он отреагировал на критику относительно своей публикации, где он назвал фильм "полным г*вном". По его словам, феминизм в фильме токсичен, а сценарий не очень хорош.

Публикация Алекса Топольского
Публикация героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольского. Фото: скриншот из Instagram

Публикация Алекса Топольского

Позже он выставил публикацию, где просто показал свое лицо, но получил много критики.

Публикация Алекса Топольского
Публикация героя шоу "Холостяк-12" Алекса Топольского. Фото: скриншот из Instagram

Под фотографией сразу же стали появляться негативные слова подписчиков Алекса Топольского. Люди начали гневно высказываться по поводу русского языка бывшего "Холостяка".

  • Не получается блогерство. С русским ищите аудиторию в мусорнике. Украинцы отказываются от рос контента (но нам доказывать ничего не надо, мы же ничего не поймем)
  • У вас есть принципы или нет. Вы для себя, прежде всего, решите, на каком языке разговаривать. Есть люди решили разговаривать на украинском и разговаривают повсюду на нем, а не для кого-то
  • Я был приятно удивлен, что ты говоришь на рус. Жаль, что ты снова перешел на это бекание
Комментарии со страницы Алекса Топольского
Комментарии со страницы Алекса Топольского. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Алекса Топольского
Комментарии со страницы Алекса Топольского. Фото: скриншот из Instagram
Комментарии со страницы Алекса Топольского
Комментарии со страницы Алекса Топольского. Фото: скриншот из Instagram

Напомним, мы писали о том, что победительница шоу "Холостяк-12" Екатерина Лозовицкая раскрыла интересные подробности отношений с Алексом Топольским.

Ранее мы рассказывали о том, что герой шоу "Холостяк-12" Алекс Топольский вспомнил о пикантной истории своей жизни в США.

Также мы сообщали, что украинский предприниматель Алекс Топольский обратился к публике.

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