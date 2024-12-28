Холостяк Александр Терен озвучил имя победительницы шоу

Ветеран войны, общественный деятель Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb

В пятницу, 27 декабря, завершился тринадцатый сезон романтического телешоу "Холостяк". До финала дошли оказались волонтер Инна Белень и таролог Анастасия Юзьвак. Ветеран войны, общественный деятель Александр Терен выбрал победительницу популярного телепроекта.

Новини.LIVE расскажет, кто покорил сердце 28-летнего защитника Украины.

Читайте также:

Холостяк Александр Терен выбрал победительницу шоу

Финальный эпизод был разделен на четыре основные составляющие: знакомство финалисток с близкими Терена, встреча с друзьями Александра, романтические свидания и объявления результатов.

Родители, сестра и лучший друг главного героя шоу "Холостяк-13", спасший его на фронте во время ранения в августе 2022 года, тщательно пообщались с Инной и Анастасией по отдельности. Мама Александра спросила у девушек, готовы ли они быть с человеком с инвалидностью. И волонтер, и таролог утвердительно на это ответили.

Инна Белень и близкие Александра Терена. Скриншот: Megogo

Друзья Терена, певец Дмитрий Монатик (MONATIK), стендапер Наталья Гарипова и Иванна Гавлюк также пообщались с финалистками шоу. Что любопытно, в один момент на локацию, где уже была Инна, пришла Анастасия. Это сделало атмосферу напряженной, но не критичной.

"Видно по глазам, что и Настя, и Инна влюблены. Настя более уверена в себе, постоянно касается Александра. И вместе выглядят как пара. Инна более сдержанна, но смотрит с таким теплом и надеждой. Очень теплая и очень человечная", — отметила Наталья Гарипова.

Большая часть выпуска была посвящена романтическим свиданиям, которые были разделены на несколько частей. "Почувствовать город, в котором я планирую будущее со своей любимой. Но оставить следы на телах друг друга" — таково было финальное свидание Александра и Анастасии.

Сначала Терен устроил тарологу экскурсию по Киеву. Долгое время Юзьвак прожила в Лондоне (Великобритания). Так главный герой хотел, чтобы Анастасия была больше вовлечена в ситуацию в Украине.

Затем они устроили арт-сеанс и рисовали красками тела друг друга. А после того, как приняли душ, общались о потенциальном общем будущем в постели.

Одна из составляющих свидания Терена и Юзьвак. Фото: Instagram/holostyakstb

Свидание Инны и Александро началось в одном из столичных ТРЦ. Они летали вместе в аэротрубе, увлекались общими делами и осуществляли мечты друг друга. Затем был романтический ужин на крыше высотки и также общение в постели. Белень и Терен завершили встречу романтическим поцелуем.

Поцелуй Александра Терена и Инны Белень. Скриншот: Megogo

Кульминацией шоу стало оглашение решения Александра Терена. Как и писали в сети, победительницей стала Инна Белень. С ней, по словам Терена, у него больше общего. Речь идет, в частности, об общественной деятельности. Отметим, что Инна и Александр — сверстники. Им по 28 лет.

Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень. Скриншот: Megogo

Напомним, ранее мы писали, что в дружбу Александра Терена и Дмитрия Монатика поверили не все фанаты телешоу. Также мы рассказывали, что актер Евгений Олейник высказался о популярном реалити-шоу "Холостяк".