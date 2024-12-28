Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Холостяк Александр Терен выбрал победительницу шоу — кто она arrow

Холостяк Александр Терен выбрал победительницу шоу — кто она

28 декабря 2024 00:30
Евгений Берестюк - Редактор
Холостяк Александр Терен озвучил имя победительницы шоу
Ветеран войны, общественный деятель Александр Терен. Фото: Instagram/holostyakstb
Евгений Берестюк - Редактор

В пятницу, 27 декабря, завершился тринадцатый сезон романтического телешоу "Холостяк". До финала дошли оказались волонтер Инна Белень и таролог Анастасия Юзьвак. Ветеран войны, общественный деятель Александр Терен выбрал победительницу популярного телепроекта.

Новини.LIVE расскажет, кто покорил сердце 28-летнего защитника Украины.

Читайте также:

Холостяк Александр Терен выбрал победительницу шоу

Финальный эпизод был разделен на четыре основные составляющие: знакомство финалисток с близкими Терена, встреча с друзьями Александра, романтические свидания и объявления результатов.

Родители, сестра и лучший друг главного героя шоу "Холостяк-13", спасший его на фронте во время ранения в августе 2022 года, тщательно пообщались с Инной и Анастасией по отдельности. Мама Александра спросила у девушек, готовы ли они быть с человеком с инвалидностью. И волонтер, и таролог утвердительно на это ответили.

Инна Белень и семья Терена
Инна Белень и близкие Александра Терена. Скриншот: Megogo

Друзья Терена, певец Дмитрий Монатик (MONATIK), стендапер Наталья Гарипова и Иванна Гавлюк также пообщались с финалистками шоу. Что любопытно, в один момент на локацию, где уже была Инна, пришла Анастасия. Это сделало атмосферу напряженной, но не критичной.

"Видно по глазам, что и Настя, и Инна влюблены. Настя более уверена в себе, постоянно касается Александра. И вместе выглядят как пара. Инна более сдержанна, но смотрит с таким теплом и надеждой. Очень теплая и очень человечная", — отметила Наталья Гарипова.

Большая часть выпуска была посвящена романтическим свиданиям, которые были разделены на несколько частей. "Почувствовать город, в котором я планирую будущее со своей любимой. Но оставить следы на телах друг друга" — таково было финальное свидание Александра и Анастасии.

Сначала Терен устроил тарологу экскурсию по Киеву. Долгое время Юзьвак прожила в Лондоне (Великобритания). Так главный герой хотел, чтобы Анастасия была больше вовлечена в ситуацию в Украине.

Затем они устроили арт-сеанс и рисовали красками тела друг друга. А после того, как приняли душ, общались о потенциальном общем будущем в постели.

Свидание Терена
Одна из составляющих свидания Терена и Юзьвак. Фото: Instagram/holostyakstb

Свидание Инны и Александро началось в одном из столичных ТРЦ. Они летали вместе в аэротрубе, увлекались общими делами и осуществляли мечты друг друга. Затем был романтический ужин на крыше высотки и также общение в постели. Белень и Терен завершили встречу романтическим поцелуем.

Терен поцелуй
Поцелуй Александра Терена и Инны Белень. Скриншот: Megogo

Кульминацией шоу стало оглашение решения Александра Терена. Как и писали в сети, победительницей стала Инна Белень. С ней, по словам Терена, у него больше общего. Речь идет, в частности, об общественной деятельности. Отметим, что Инна и Александр — сверстники. Им по 28 лет.

Переможниця Холостяк-13
Победительница шоу "Холостяк-13" Инна Белень. Скриншот: Megogo

Напомним, ранее мы писали, что в дружбу Александра Терена и Дмитрия Монатика поверили не все фанаты телешоу. Также мы рассказывали, что актер Евгений Олейник высказался о популярном реалити-шоу "Холостяк".

шоу Холостяк шоу ветераны телевидение Александр "Терен" Будько

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

00:31 В Николаеве раздались взрывы - что известно

00:30 ТЦК шлет повестку на e-mail — законно ли это

Эксклюзив

00:19 В ГУР рассказали, сколько РФ производит ракет и какой имеет запас

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024

23:59 Заря определилась с главным тренером

23:42 Войска КНДР понесли значительные потери в боях с ВСУ — Белый дом

23:32 Юсов спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником"

23:04 Света не будет — ДТЭК сообщила о графиках на Киевщине завтра

Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:27 Ветеран требует взыскать с РФ 12 млн грн ущерба — что решил суд

Срочная новость

00:31 В Николаеве раздались взрывы - что известно

00:30 ТЦК шлет повестку на e-mail — законно ли это

Эксклюзив

00:19 В ГУР рассказали, сколько РФ производит ракет и какой имеет запас

27 декабря 2024

23:59 Заря определилась с главным тренером

23:42 Войска КНДР понесли значительные потери в боях с ВСУ — Белый дом

23:32 Юсов спрогнозировал, стоит ли ожидать новых ударов "Орешником"

23:04 Света не будет — ДТЭК сообщила о графиках на Киевщине завтра

22:27 Ветеран требует взыскать с РФ 12 млн грн ущерба — что решил суд

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

22:12 РФ использует западное оборудование для Орешника — FT

21:59 Зеленский сообщил о тяжелых потерях среди военных КНДР

06:40 Обновились цены на чермет в Украине — стоимость лома в декабре

26 декабря 2024

06:40 Цены на золото резко выросли — стоимость в ломбардах в декабре

06:25 Где выгоднее курить — сравнение цен на сигареты в Украине и ЕС

25 декабря 2024

06:40 Цены на латунь — какая стоимость цветных металлов на Рождество

06:22 Аренда дома на Новый год — где в Украине самые дешевые коттеджи

24 декабря 2024
Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

Text

00:01 Нардеп объяснил, чем грозит демобилизация военных

27 декабря 2024
Text

22:33 Взрывы звучат в России не просто так — Юсов об ударах дронами

Text

21:29 Нардеп объяснил, что мотивирует бойцов КНДР сдаваться в плен

Text

21:00 Украинские дроны и производство ракет в РФ — интервью с Юсовым

Text

19:01 Нардеп сообщил, от чего получают ранения украинские бойцы

Text

19:00 Что ждет Украину при каденции Трампа — интервью Новини.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

17:50 Зеленский ответил на заявления РФ о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:21 Полковник в отставке сказал, почему стоит мобилизовать 18-летних

Text

13:00 Сырский сделал срочное заявление о мобилизации — эфир День.LIVE

Text

12:18 Романенко объяснил, почему РФ направила подбитый борт через море

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:18 Кнопочные телефоны возвращаются — почему стоит перейти на них

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

27 декабря 2024

06:11 Забытая каша, полезнее гречки — снижает холестерин и очищает

19 декабря 2024

11:07 Украинцам доплатят к пенсиям по 2 тыс. гривен — кто в списке