Александр Терен прокомментировал участие в шоу "Холостяк"

Герой "Холостяк-13" Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb/

Ветеран Александр Терен, который стал главным героем реалити о любви "Холостяк" после завершения 13 сезона проекта прокомментировал свое участие в нем. Парень рассказал, как изменило его участие в шоу.

Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

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Ветеран сравнил участие в проекте со сном, который воплотился в реальную жизнь.

"Это был очень интересный опыт — будто сон воплотился в жизнь. Потому что все, что происходило тогда, казалось, случалось только со мной. А теперь вдруг все стало реальностью. В этом есть определенная абсурдность: то, что когда-то было реальным, теперь выглядит как экранах, как сон", — написал Александр.

Ветеран пояснил, что новый сезон проекта показал, как общество сейчас воспринимает новую реальность в Украине и относится к людям с инвалидностью.

"Этот проект стал лакмусовой бумажкой для моего окружения и общества в целом. Насколько друзья готовы принять меня в такой роли? Насколько общество готово воспринимать новую реальность без того, чтобы отводить глаза или смущаться?", — подчеркнул парень.

Терен рассказал, что благодаря участию в "Холостяке" пересмотрел свои ценности, отношение к другим людям и стал еще больше любить животных.

"Знаю, что впереди еще много всего. Времени останавливаться нет: проект завершен, но жизнь нет.

Живите и любите по полной, несмотря на все беды и несогласия, потому что сегодня — это все, что мы имеем», — подытожил главный герой шоу.

Напомним, ранее мы писали, что в дружбу Александра Терена и Дмитрия Монатика поверили не все фанаты телешоу. Также мы рассказывали, что актер Евгений Олейник высказался о популярном реалити-шоу "Холостяк".