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Хорвати винесли дві ракети на сцену "Євробачення-2023" та влаштували стриптиз

10 травня 2023 10:32
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Хорвати винесли дві ракети на сцену "Євробачення-2023" та влаштували стриптиз
Гурт Let 3 на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

У прямому етері першого півфіналу конкурсу "Євробачення-2023" виступили 15 учасників з різних країн світу. Одним з найепатажніших перформансів був у хорватського гурту Let 3.

Новини.LIVE розкаже детальніше про епатажний виступ музикантів.

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Гурт Let 3 влаштував запальне шоу на сцені "Євробачення-2023". Вони заспівали про "психопата", в якому багато хто з шанувальників конкурсу побачив диктатора Путіна. 

Музиканти винесли на сцену дві ракети та роздягнулися у прямому етері. Також на задньому екрані виступ Let 3 супроводжувала яскрава динамічна графіка.

Гурт Let 3 на сцені "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest
Гурт Let 3 на сцені "Євробачення-2023". Фото: REUTERS/PHIL NOBLE

Композиція зайшла єфрофанам. Хорвати першими пройшли у фінал пісенного конкурсу, який пройде вже цієї суботи, 13 травня. Менш ніж за пів доби відео перформансу епатажних музикантів набрало 415 тисяч переглядів. Це найкращий показник серед усіх учасників першого півфіналу.

Нагадаємо раніше ми писали, які 10 країн потрапили у фінал "Євробачення-2023" згідно з глядацьким голосуванням у першому півфіналі. Також ми розповідали, що український гурт The Hardkiss яскраво відкрив перший півфінал "Євробачення-2023".

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