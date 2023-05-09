The Hardkiss відкрили перший півфінал "Євробачення-2023"

Співачка, ведуча "Євробачення-2023" Юлія Саніна. Фото: колаж Новини.LIVE

В англійському Ліверпулі стартував пісенний конкурс "Євробачення-2023". У прямому етері першого півфіналу виступив гурт The Hardkiss.

Новини.LIVE розкаже про перформанс відомих українців.

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Виступ The Hardkiss

Перший півфінал відкрила одна з ведучих "Євробачення-2023" Юлія Саніна. Разом з нею на сцену вийшов її чоловік, учасник гурту The Hardkiss Валерій Бебко.

Юлія виконала фрагмент пісні "Маяк". За задумом організаторів, виступ The Hardkiss символізував обʼєднання музикою двох країн.

Юлія Саніна виступає у першому півфіналі "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Гурт The Hardkiss виступає у першому півфіналі "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

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Одразу після запального виступу до Юлії доєдналися інші ведучі першого півфіналу "Євробачення-2023" акторка Ханна Веддінгем та телеведуча Аліша Діксон.

Ведучі першого півфіналу "Євробачення-2023". Скриншот: YouTube/EurovisionSongContest

Нагадаємо, раніше ми писали, що перед стартом "Євробачення" гурт TVORCHI презентував потужне соціальне відео. Також ми розповідали, що шеф-кухар Євген Клопотенко годує борщем зірок та фанатів "Євробачення" у Ліверпулі.