The Hardkiss відкрили перший півфінал "Євробачення-2023"
В англійському Ліверпулі стартував пісенний конкурс "Євробачення-2023". У прямому етері першого півфіналу виступив гурт The Hardkiss.
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Виступ The Hardkiss
Перший півфінал відкрила одна з ведучих "Євробачення-2023" Юлія Саніна. Разом з нею на сцену вийшов її чоловік, учасник гурту The Hardkiss Валерій Бебко.
Юлія виконала фрагмент пісні "Маяк". За задумом організаторів, виступ The Hardkiss символізував обʼєднання музикою двох країн.
Одразу після запального виступу до Юлії доєдналися інші ведучі першого півфіналу "Євробачення-2023" акторка Ханна Веддінгем та телеведуча Аліша Діксон.
Нагадаємо, раніше ми писали, що перед стартом "Євробачення" гурт TVORCHI презентував потужне соціальне відео. Також ми розповідали, що шеф-кухар Євген Клопотенко годує борщем зірок та фанатів "Євробачення" у Ліверпулі.