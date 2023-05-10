Хорваты вынесли две ракеты на сцену "Евровидения-2023" и устроили стриптиз
В прямом эфире первого полуфинала конкурса "Евровидение-2023" выступили 15 участников из разных стран мира. Одним из самых эпатажных перформансов был у хорватской группы Let 3.
Новини.LIVE расскажет подробнее об эпатажном выступлении музыкантов.
Что показали хорваты
Группа Let 3 устроила зажигательное шоу на сцене "Евровидения-2023". Они спели о "психопате", в котором многие поклонники конкурса увидели диктатора Путина.
Музыканты вынесли на сцену две ракеты и разделись в прямом эфире. Также на заднем экране выступление Let 3 сопровождала яркая динамическая графика.
Композиция зашла ефрофанам. Хорваты первыми прошли в финал песенного конкурса, который пройдет уже в эту субботу, 13 мая. Менее чем за половину дня видео перформанса эпатажных музыкантов набрало 415 тысяч просмотров. Это самый лучший показатель среди всех участников первого полуфинала.
Напомним, ранее мы писали, какие 10 стран попали в финал "Евровидения-2023" согласно зрительскому голосованию в первом полуфинале. Также мы рассказывали, что украинская группа The Hardkiss ярко открыла первый полуфинал "Евровидения-2023".