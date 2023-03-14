Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур arrow

Хотела догнать Спирс и Агилеру: как живет поп-принцесса нулевых Менди Мур

14 марта 2023 21:11
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Как живет конкурентка Бритни Спирс певица Менди Мур
Певицы Менди Мур и Бритни Спирс в нулевых
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В конце 1990-х на мировой музыкальной сцене появились четыре певицы, которым не исполнилось и 18 лет. Критики сразу предоставили им титул поп-принцесс. Самыми известными стали Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джессика Симпсон. А вот Менди Мур, хоть и попадала в престижные чарты, стать всемирно известной смогла лишь на некоторое время.

Новини.LIVE расскажет, чем сейчас занимается суперзвезда нулевых и как сложилась ее жизнь.

Читайте также:

Начало карьеры

Интерес к пению у Мур возник после просмотра мюзикла "Оклахома". Первые публичные выступления будущей звезды прошли на спортивных соревнованиях во Флориде, где Менди исполняла национальный гимн. Позже ее заметил глава подразделения по подбору артистов и репертуара звукозаписывающей компании Epic Records, чей друг из компании FedEx случайно услышал ее пение в звукозаписывающей студии. После чего Мур подписала контракт со студией.

В 1999 году Мур поехала в совместное турне с популярной группой Backstreet Boys. Несколькими месяцами после этого вышел ее первый альбом So Real. Он занял 31-ю строчку в американском чарте Billboard 200. Менди было всего 15 лет.

И хотя песни звучали в радиоэфире, а ее дебютный альбом стал платиновым в США и был продан в количестве около одного миллиона копий, не все складывалось так успешно, как у Бритни Спирс, Кристины Агиллеры и Джессики Симпсон. Несмотря на это, Мур продолжала выпускать альбомы, которые не имели большого успеха.

В 2006 году Мур с горечью прокомментировала свои ранние альбомы, назвав их ужасающими. Менди даже сказала, что она вернула деньги любому, кто купил ее первые два альбома, если бы могла.

Дальнейшая карьера

Параллельно с музыкальной карьерой молодая американская звезда развивала и актерскую. Мур дебютировала в полнометражном кино в 2001 году со второстепенной озвучкой в комедийном фильме "Доктор Дулиттл 2", а затем сыграла роль Ланы Томас в комедийном фильме "Дневники принцессы".

Она снималась во множестве не очень удачных фильмов, играла второстепенные роли в популярных сериалах и озвучивала мультфильмы. К примеру, Рапунцель в анимационном шоу Disney, выходившем с 2017 по 2020 годы. А также в полнометражном фильме о принцессе. Не забывала Менди и о работе в звукозаписывающей студии. После 11 лет перерыва она выпустила два альбома: в 2020-м и 2022-м.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Mandy Moore (@mandymooremm)

Состояние знаменитости

По данным Celebrity Net Worth, чистый капитал Мур оценивается в 14 миллионов долларов, главным образом благодаря ее роли Ребекки в сериале "Это мы". Продюсеры платили ей 250 тысяч долларов (4 млн 500 тысяч в год). Менди и остальной актерский состав пытались договориться о повышении зарплаты в преддверии последнего сезона. Но NBC вместо этого предложил главным звездам, среди которых была и Мур немалый бонус — два миллиона долларов.

Ее самый успешный проект — мультфильм "Рапунцель. Запутанная история" в 2010 году собрал в мировом прокате почти 600 млн долларов.

Личная жизнь

Мур вышла замуж за музыканта Райана Адамса в марте 2009 года. В январе 2015-го Менди подала на развод, указав причину "непримиримые разногласия". Позже Мур описала их брак как психологически абьюзивный.

В 2015 году Мур начала встречаться с Тейлором Голдсмиттом, солистом группы Dawes. Они познакомились в соцсетях. Мэнди опубликовала фотографию альбома группы. Совершенно случайно пост актрисы и певицы попал на глаза Тейлору, и он ей написал. Пара начала переписываться по электронной почте, а затем отправилась на свидание. И как результат — знаменитости сыграли свадьбу и стали родителями двух сыновей, младший из которых родился в октябре прошлого года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Mandy Moore (@mandymooremm)

На последних неделях беременности врачи обнаружили у Менди хроническое заболевание. Речь идет об идиопатической тромбоцитопенической пурпуре — аутоиммунном заболевании, вызывающем аномально низкий уровень тромбоцитов. Впрочем, на работоспособности и желании жить это сказалось. Менди продолжает вести активную социальную жизнь, воспитывать детей и работать.

Напомним, ранее мы писали, что певица Кристина Агилера призналась, какие процедуры проделывала со своим лицом. Также мы рассказывали, что певица Бритни Спирс обиделась на звезду культового сериала "Все женщины ведьмы", американскую актрису Алисс в Милано.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

22:11 В Минобороны рассказали о ситуации у Бахмута и "определенные значительные успехи ВСУ"

22:03 Ученые хотят поднять Мальдивы над уровнем моря: для чего это нужно

21:48 Спутники NASA зафиксировали, как глобальное потепление влияет на засухи и стихийные бедствия

21:13 РФ прокомментировала атаку на американский беспилотник над Черным морем

21:12 Погода с капризами: синоптики рассказали, в каком регионе завтра резко похолодает

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

20:58Планировал убить Резникова и Буданова: российский киллер получил 12 лет тюрьмы

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

20:29 Суд отказался брать Коболева под арест, но наложил на него дополнительное обязательство

20:10 Какой праздник отмечают 15 марта: приметы, традиции и запреты в этот день

Новина з відео

20:43 Обожал Тарас Шевченко: как приготовить постный борщ с карасями

Новина з відео

19:32В поддержку Украины создали "корабельную коалицию": какие страны вошли

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Новина з відео

18:54 Оккупант рассказывает, как руководство рф через так называемые "л/днр" оформляет контрактную службу

Новина з відео

18:15 От "Гарпуна" до накормленных жителей Африки: военная помощь Украине важна для мира

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:15Вопрос продления зерновой сделки превратили в торги, — Резников

Новина з відео

17:10 Путин рассказал бурятам о "пользе" санкций и пошутил про "хрюканье"

Новина з відео

16:22 Налоги, поступающие в бюджет Украины, пойдут на оборону, — Шмыгаль

Новина з відео

15:10 Астрономы показали момент падения метеорита на Луну

Новина з відео

13:57 Вакарчук, Кароль, Кошевой: знаменитости поздравляют с Днем добровольца

Новина з фото

20:45 Playboy возвращается: ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца

Эксклюзив

19:00Одесчина будет с рыбой: в Украине стартовала реформа рыбной отрасли

Эксклюзив

18:45Усталость от войны: как изменилась психология украинцев и простят ли они русских

Эксклюзив

17:36Как украинцам не попасть на крючок финансовых пирамид

08:23Кредитная сфера в Украине на грани коллапса: причастен каждый третий украинец

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:23Тарифы на воду поднимут для регионов по-разному: сколько предлагают платить

21:13Магазины рекордно повысили цены на продукты: лидеры по удорожанию

Эксклюзив

18:00Остановить кровь и убраться с позиций: как происходит эвакуация 300-х с поля боя

10:19НБУ снизил поддержку курса гривны продажей валюты: что известно

Новина з фото

08:15Рианна, Леди Гага, Николь Кидман и другие звезды: самые яркие образы на премии "Оскар-2023"

Актуальное по теме

None 14 Март 22:11

В Минобороны рассказали о ситуации у Бахмута и "определенные значительные успехи ВСУ"

None 14 Март 21:38

Ученые хотят поднять Мальдивы над уровнем моря: для чего это нужно

None 14 Март 21:48

Спутники NASA зафиксировали, как глобальное потепление влияет на засухи и стихийные бедствия

None 14 Март 21:40

РФ прокомментировала атаку на американский беспилотник над Черным морем

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB