Как живет конкурентка Бритни Спирс певица Менди Мур

Певицы Менди Мур и Бритни Спирс в нулевых

В конце 1990-х на мировой музыкальной сцене появились четыре певицы, которым не исполнилось и 18 лет. Критики сразу предоставили им титул поп-принцесс. Самыми известными стали Бритни Спирс, Кристина Агилера и Джессика Симпсон. А вот Менди Мур, хоть и попадала в престижные чарты, стать всемирно известной смогла лишь на некоторое время.

Новини.LIVE расскажет, чем сейчас занимается суперзвезда нулевых и как сложилась ее жизнь.

Начало карьеры

Интерес к пению у Мур возник после просмотра мюзикла "Оклахома". Первые публичные выступления будущей звезды прошли на спортивных соревнованиях во Флориде, где Менди исполняла национальный гимн. Позже ее заметил глава подразделения по подбору артистов и репертуара звукозаписывающей компании Epic Records, чей друг из компании FedEx случайно услышал ее пение в звукозаписывающей студии. После чего Мур подписала контракт со студией.

В 1999 году Мур поехала в совместное турне с популярной группой Backstreet Boys. Несколькими месяцами после этого вышел ее первый альбом So Real. Он занял 31-ю строчку в американском чарте Billboard 200. Менди было всего 15 лет.

И хотя песни звучали в радиоэфире, а ее дебютный альбом стал платиновым в США и был продан в количестве около одного миллиона копий, не все складывалось так успешно, как у Бритни Спирс, Кристины Агиллеры и Джессики Симпсон. Несмотря на это, Мур продолжала выпускать альбомы, которые не имели большого успеха.

В 2006 году Мур с горечью прокомментировала свои ранние альбомы, назвав их ужасающими. Менди даже сказала, что она вернула деньги любому, кто купил ее первые два альбома, если бы могла.

Дальнейшая карьера

Параллельно с музыкальной карьерой молодая американская звезда развивала и актерскую. Мур дебютировала в полнометражном кино в 2001 году со второстепенной озвучкой в комедийном фильме "Доктор Дулиттл 2", а затем сыграла роль Ланы Томас в комедийном фильме "Дневники принцессы".

Она снималась во множестве не очень удачных фильмов, играла второстепенные роли в популярных сериалах и озвучивала мультфильмы. К примеру, Рапунцель в анимационном шоу Disney, выходившем с 2017 по 2020 годы. А также в полнометражном фильме о принцессе. Не забывала Менди и о работе в звукозаписывающей студии. После 11 лет перерыва она выпустила два альбома: в 2020-м и 2022-м.

Состояние знаменитости

По данным Celebrity Net Worth, чистый капитал Мур оценивается в 14 миллионов долларов, главным образом благодаря ее роли Ребекки в сериале "Это мы". Продюсеры платили ей 250 тысяч долларов (4 млн 500 тысяч в год). Менди и остальной актерский состав пытались договориться о повышении зарплаты в преддверии последнего сезона. Но NBC вместо этого предложил главным звездам, среди которых была и Мур немалый бонус — два миллиона долларов.

Ее самый успешный проект — мультфильм "Рапунцель. Запутанная история" в 2010 году собрал в мировом прокате почти 600 млн долларов.

Личная жизнь

Мур вышла замуж за музыканта Райана Адамса в марте 2009 года. В январе 2015-го Менди подала на развод, указав причину "непримиримые разногласия". Позже Мур описала их брак как психологически абьюзивный.

В 2015 году Мур начала встречаться с Тейлором Голдсмиттом, солистом группы Dawes. Они познакомились в соцсетях. Мэнди опубликовала фотографию альбома группы. Совершенно случайно пост актрисы и певицы попал на глаза Тейлору, и он ей написал. Пара начала переписываться по электронной почте, а затем отправилась на свидание. И как результат — знаменитости сыграли свадьбу и стали родителями двух сыновей, младший из которых родился в октябре прошлого года.

На последних неделях беременности врачи обнаружили у Менди хроническое заболевание. Речь идет об идиопатической тромбоцитопенической пурпуре — аутоиммунном заболевании, вызывающем аномально низкий уровень тромбоцитов. Впрочем, на работоспособности и желании жить это сказалось. Менди продолжает вести активную социальную жизнь, воспитывать детей и работать.

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