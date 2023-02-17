MamaRika и KOLA презентовали трогательную песню об украинцах и клип на нее

Певицы MamaRika и KOLA

Пятница — традиционный день музыкальных премьер. Своих поклонников порадовали певицы MamaRika и KOLA. Они презентовали видеоработу на песню "Люди", посвященную всем украинцам, которые прямо сейчас проживают самые трудные моменты своей жизни.

Трогательный клип доступен на YouTube канале MamaRika.

Подробности

В видеоработе использованы реальные кадры войны. Это хроники событий, которые происходили в нашей стране с 24 февраля 2022 года и по сей день.

"Эта песня о людях. Об обычных украинцах, которые благодаря своей силе духа, стойкости, превратились в титанов. Такая незыблемая сила может появиться только тогда, когда ты делаешь что-то хорошее для кого-то и думаешь не только о себе. Отдавать и не просить ничего вместо этого — это редкость, но сейчас она среди украинцев встречается очень часто", — прокомментировала премьеру KOLA.

Над песней работали саунд-продюсер Ванек Клименко и обе певицы.

"24 февраля будет ровно год с момента полномасштабного вторжения врага в нашу страну и девять лет, как мы отстаиваем свои земли и право на свободную жизнь. Именно наши люди являются самым дорогим кладом нации, которая ежеминутно дает отпор врагу и своим единством показывает пример всему мира", — подытожила MamaRika.

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