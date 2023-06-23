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Кто мог сыграть главную роль в сериале The Last of Us вместо Педро Паскаля

23 июня 2023 13:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кто мог сыграть главную роль в сериале The Last of Us вместо Педро Паскаля
Фрагмент из сериала The Last of Us. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

В марте закончился показ первого сезона сериала "Последние из нас", основанного на видеоигре The Last of Us. Шоу установило немало рекордов по просмотрам. Выяснилось, что вместо американского актера чилийского происхождения Педро Паскаля роль Джоэла Миллера могла сыграть другая кинозвезда.

Об этом стало известно в подкасте Happy Sad Confused.

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Кого рассматривали на роль в The Last of Us

Шоураннер сериала Крейг Мазин рассказал, что на роль Джоэла Миллера он сначала рассматривал оскароносного Мэттью Макконахи. Они обсуждали возможное сотрудничество, но до финализации и заключения контракта дело не дошло.

Мазин признался, что среди первых кандидатов на роль был и Педро Паскаль. Но сначала агенты актера сказали, что он сможет принять участие в проекте HBO. Спустя время менеджмент кинозвезды все же нашел время в плотном графике Педро.

"Я прислал ему сценарий. И обычно, когда вы посылаете актерам сценарии, вам повезет, если они его прочитают в течение месяца. А Педро тогда был в Англии на съемках. Я прислал ему сценарий в пятницу. И уже в субботу утром мне перезвонили, сказав, что он в восторге", — рассказал шоураннер.

Напомним, ранее мы писали, смог ли финальный эпизод сериала The Last of Us побить очередной рекорд, несмотря на трансляцию "Оскара". Также мы рассказывали, что Педро Паскаль пострадал от немытых рук поклонника.

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