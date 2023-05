Зірка серіалу "Гра престолів" постраждав від немитих рук шанувальника

Герої серіалу "Гра престолів". Фото: google.com

Зірка серіалу "Останній з нас", який заснований на відеогрі 2013 року The Last of Us, американський актор чилійського походження Педро Паскаль, свого часу зіграв одну з ролей в хітовому серіалі каналу HBO — "Грі престолів". Втім, через свій персонаж зірка підхопив одну з інфекцій.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Інфікування Паскаля

В серіалі "Гра престолів" Паскаль перевтілився у персонажа Оберіна — члена Будинку Мартелл, правлячої родини Дорна та батька восьми незаконнонароджених дівчаток, відомих як Піщані змії. Його герой був добре відомий своїми бойовими навичками, пристрасним характером та сексуальним апетитом.

Педро Паскаль в серіалі "Гра престолів". Фото: google.com

Увага — далі спойлер! Оберін загинув під час напруженого поєдинку з Грегором Каліганом — той видавив йому очі і розчавив череп. Сцена драматичної смерті героя Педро настільки сподобалась фанатам шоу, що багато хто з них хотів відтворити цей момент.

48-річний актор дозволяв шанувальникам позувати з ним для оригінальних селфі, доки не зіткнувся з непередбаченими наслідками для здоров'я, які ледь не вартували йому зору.

"Людям дуже подобалося робити селфі, прикладаючи великі пальці до моїх очей. Спочатку я був такий щирий і радий успіху персонажа у серіалі, що дозволяв їм це! Але через те, що навколо очей були чужі пальці, я заразився очною інфекцією", — повідомив Паскаль.

На щастя, актор своєчасно звернувся до лікарів та отримав кваліфіковану медичну допомогу. Втім, після цього, чужих рук до свого обличчя Педро не підпускає.

Педро Паскаль імітує смерть свого героя в серіалі "Гра престолів". Фото: google.com

Нагадаємо, раніше ми писали, що компанія HBO розпочала зйомки другого сезону серіалу "Дім дракона", який є приквелом "Гри престолів". Також ми розповідали, що канал HBO працює ще над одним приквелом "Гри престолів".