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На похороні Ніни Матвієнко з'явилися персони нон ґрата в Україні

11 жовтня 2023 15:03
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
На похороні Ніни Матвієнко з'явилися персони нон ґрата в Україні
Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко, дует "Кролики". Фото: instagram.com/vdanmos
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко

Вперше за півтора роки великої війни на публіці зʼявилися гумористи Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко, більш відомі як "Кролики". Вони прийшли до Київської філармонії попрощатися з народною артисткою України Ніною Матвієнко. 

Фото з'явилося на музичному медіаресурсі МУЗВАР

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У чорних окулярах та з квітами

Біля Національної філармонії України, куди сьогодні сотні людей прийшли провести в останню путь співачку Ніну Матвієнко, побачили Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко, учасників скандального комічного дуету "Кролики". Вони стояли разом з іншими у черзі до входу у філармонию на прощання з артисткою. Обидва були у темних окулярах і з квітами. 

 

Данилець і Моїсеєнко  внесені в базу "Миротворець", адже вони не зупинили концертну діяльність в рф після 2014 року. Більше того, вони відвідували тимчасово окупований Крим і виступали на російських концертах. Гумористи висміювали Україну, їздили по Росії і скаржилися, що їх "цькують" за підтримку путінського режиму. 

 

Крім того, за місяць до повномасштабного вторгнення вони були на програмі Бориса Корчевникова, який, як відомо, затятий прихильник злочинного режиму Кремля.

 

А за останні півтора року, з початку повномасштабного російського вторгнення, вони і зовсім не з'являлися на публіці в Україні.

Відомо лише те, що вони планували дати кілька концертів за кордоном, проте в США і Канаді їхні виступи скасували через підтримку війни.

Поява на похороні Ніни Матвієнко перша за довгий час. Дивно і те, що вони наразі перебувають в Україні. 

Нагадаємо, Софія Ротару вшанувала пам'ять Ніни Матвієнко. 

Ми також розповідали, що Тоня Матвієнко на похороні розповіла про останнє бажання мами. 

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