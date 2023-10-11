На похороні Ніни Матвієнко з'явилися персони нон ґрата в Україні

Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко, дует "Кролики". Фото: instagram.com/vdanmos

Вперше за півтора роки великої війни на публіці зʼявилися гумористи Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко, більш відомі як "Кролики". Вони прийшли до Київської філармонії попрощатися з народною артисткою України Ніною Матвієнко.

Фото з'явилося на музичному медіаресурсі МУЗВАР.

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У чорних окулярах та з квітами

Біля Національної філармонії України, куди сьогодні сотні людей прийшли провести в останню путь співачку Ніну Матвієнко, побачили Володимир Данилець та Володимир Моїсеєнко, учасників скандального комічного дуету "Кролики". Вони стояли разом з іншими у черзі до входу у філармонию на прощання з артисткою. Обидва були у темних окулярах і з квітами.

Данилець і Моїсеєнко внесені в базу "Миротворець", адже вони не зупинили концертну діяльність в рф після 2014 року. Більше того, вони відвідували тимчасово окупований Крим і виступали на російських концертах. Гумористи висміювали Україну, їздили по Росії і скаржилися, що їх "цькують" за підтримку путінського режиму.

Крім того, за місяць до повномасштабного вторгнення вони були на програмі Бориса Корчевникова, який, як відомо, затятий прихильник злочинного режиму Кремля.

А за останні півтора року, з початку повномасштабного російського вторгнення, вони і зовсім не з'являлися на публіці в Україні.

Відомо лише те, що вони планували дати кілька концертів за кордоном, проте в США і Канаді їхні виступи скасували через підтримку війни.

Поява на похороні Ніни Матвієнко — перша за довгий час. Дивно і те, що вони наразі перебувають в Україні.

Нагадаємо, Софія Ротару вшанувала пам'ять Ніни Матвієнко.

Ми також розповідали, що Тоня Матвієнко на похороні розповіла про останнє бажання мами.