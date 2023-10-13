Кто может унаследовать недвижимость и репертуар умершей Нины Матвиенко

Похороны Нины Матвиенко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Ранее в столице похоронили Героя Украину, певицу Нину Матвиенко. Она не дожила до своего 76-летия всего два дня. В сети обсуждают, кому достанется наследие легендарной артистки.

Новини.LIVE расскажет о родственниках Нины Митрофановны, которые могут претендовать на недвижимость и репертуар артистки.

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Претенденты на наследство Нины Матвиенко

Более 50 лет певица была в браке с художником Петром Гончаром. Они отыграли свадьбу в марте 1971 года. О разводе Матвиенко сообщила в ноябре 2021-го, однако не уточнила, когда это произошло. По словам певицы, она никогда не упрекала мужа из-за его заработка.

"У меня уже нет по этому поводу боли. Я почти всю жизнь была как муж, обеспечивала семью, а для чего это на старость? У него никогда не было денег, мы жили за одну мою зарплату до 60 лет", — рассказывала Матвиенко.

Впрочем, позже Нина Митрофановна призналась, что погорячилась и на самом деле они с мужем не разводятся, а разошлись. Петр Гончар был на похоронах певицы и не отходил от семьи.

Нина Матвиенко и Петр Гончар. Фото: Google

В браке родились Иван (1973 г.р.), Андрей (1974 г.р.) и Тоня (1981 г.р.). У последней две дочери: 25-летняя Ульяна и семилетняя Нина, которую назвали в честь известной бабушки. Отцом девочки является певец Арсен Мирзоян, который вместе с Тоней Матвиенко принимал участие в первом сезоне шоу "Голос країни".

Младшую внучку Нина Митрофановна обожала. Вот так, например, эмоционально на немецком железнодорожном вокзале в прошлом мае она встречала внучек и дочь, которых не видела с начала полномасштабной войны.

У умершей певицы остался трехэтажный дом, в котором живет Тоня с семьей, дача и права на песни. Именно вышеупомянутые родственники и являются потенциальными наследниками Нины Митрофановны. Тоня Матвиенко по понятным причинам не комментирует раздел имущества.

Младшая внучка Нины Матвиенко. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Напомним, ранее мы писали, что Тоня Матвиенко на похоронах рассказала о последнем желании мамы. Также мы рассказывали, что на церемонии прощания с Ниной Матвиенко появились персоны нон-грата в Украине.