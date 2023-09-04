Виступи всіх учасників першого епізоду шоу "Голос країни-13": відео

Тренери шоу "Голос країни-13". Фото: Google

Напередодні в етері вийшов перший епізод шоу "Голос країни-13", який вперше знімався за кордоном. На так званих "сліпих прослуховуваннях" тренери відбирали учасників.

Відео з виступами учасників доступні на YouTube-каналі шоу "Голос країни-13", повідомляє телеканал "1+1".

Читайте також:

Учасники першого етапу

Першою на сцену вийшла харків’янка Галина Печеніжська. Жінка від початку повномасштабного вторгнення живе у Німеччині. Галина згадала про свою велику мрію стати співачкою і організувала український хор при німецькій церкві, у якому співають як українські народні пісні, так і пісні у стилі госпел.

Вокалістка виконала хіт KUPALA від Jerry Heil, alyona alyona та Ela. До неї обернулись усі тренери. Галина обрала команду Юлії Саніної, ставши першою учасницею в її команді.

Наступний учасник, Гідаят Сєідов, народився у місті Баку (Азербайджан), але прожив у Харкові усе життя. Хлопець закінчив консерваторію, співає та викладає вокал. Гідаят потужно та водночас чуттєво виконав композицію з репертуару британської співачки Адель. До учасника розвернулись усі четверо тренерів. Він обрав команду Артема Пивоварова.

25-річний одесит Юрій Городецький — командир комендантського взводу тилового забезпечення ЗСУ та батько двох синів. Захисник нашої країни та вокаліст каже, що для нього важливо, щоб діти росли та жили у вільній європейській країні. Щоразу йдучи на передову, Юрій не забуває про гітару й кожне таке відрядження не проходить без його концерту.

На сцені "Голосу країни" військовий виконав гімн столиці України — "Києве мій". До Юрія обернулись Іван Клименко та Надя Дорофєєва. Талановитий захисник обрав команду Наді.

Інші виступи

Нагадаємо, раніше ми писали, що беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни": до кого з тренерів потрапила. Також ми розповідали, як стилісти "Голосу країни-13" вдягали тренерів нового європейського сезону.