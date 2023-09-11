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Кто прошел во втором эфире шоу "Голос країни-13": все видео участников

11 сентября 2023 07:38
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кто прошел во втором эфире шоу "Голос країни-13": все видео участников
Тренеры шоу "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Поклонники шоу "Голос країни" узнали имена новых участников, прошедших в команды звездных тренеров. Во втором эпизоде проекта в следующий раунд попали девять участников.

Новини.LIVE покажет их выступления, которые доступны для просмотра на YouTube-канале шоу "Голос країни".

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Подробности

Первой на сцену вышла 18-летняя Майрамик Авоян, которая родом из Канева, Черкасской области. С начала полномасштабной войны она переехала в Германию и работает в McDonald's. Именно европейские коллеги убедили девушку принять участие в новом сезоне "Голосу країни". Мощный голос и артистичность Майрам не оставили равнодушными тренеров проекта: к ней развернулись все четыре тренера.

Девушка выбрала команду певицы Нади Дорофеевой (DOROFEEVA), хотя Артем Пивоваров настойчиво звал ее к себе. Они вместе спели его хит "Дежавю".

Во время слепых прослушиваний на сцену вышел 25-летний защитник нашей страны Михаил Панчишин, творческий позывной которого Ptashkin. За время службы он участвовал в освобождении Ирпеня, а затем отправился в Бахмут, где попал под семидневную бомбардировку города. Защитник получил контузию, частично потерял слух и был комиссован по состоянию здоровья.

Песню, которую Панчишин исполнил на слепых прослушиваниях, он написал совместно со своими побратимами, находясь в окопе. Впечатляющая искренность и оригинальная техника экстрим вокала поразили всех тренеров. Михаил выбрал команду Артема Пивоварова.

Выступления других участников, которые прошли

В 13-м сезоне зрители увидят 60 разножанровых вокалистов, которые поразят своим уникальным пением и выбором музыкального репертуара. Среди участников — украинцы, много лет живущие за границей и постоянно демонстрирующие нашу культуру всему миру, а также вокалисты, которые не выезжали за границу во время полномасштабной войны.

Напомним, ранее мы показывали выступления всех участников первого эпизода шоу "Голос країни-13". Также мы рассказывали, что бэк-вокалистка Джамалы пришла на "Голос країни".

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