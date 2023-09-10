Хто сьогодні вийде на сцену шоу "Голос країни"

Тренерка шоу Юлія Саніна. Фото: телеканал "1+1".

Вже сьогодні, 10 вересня, о 21:00 відбудеться прем’єра другого епізоду талант-шоу "Голос країни-13". Фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров, співачка Надя Дорофєєва (DOROFEEVA) та музичний продюсер Іван Клименко продовжуватимуть відбирати талановитих учасників у свої команди.

Про це повідомили творці шоу у своєму Instagram.

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Тренери Дорофєєва та Пивоваров вперше наживо виконають свій дуетний хіт під назвою "Думи". Його було створено у рамках авторського проєкту Артема "Твої вірші, мої ноти". Композиція вийшла 3 червня 2022 року і стала першим релізом Наді від початку повномасштабної війни.

У другому епізоді на сцену вийде 25-річний ветеран війни, який брав участь у звільнені Бучі та потрапив під семиденне бомбардування в Бахмуті. Також свої сили спробують вокаліст, який прославився піснею про блекаут; талановита бандуристка та безліч інших учасників. Втім, не всім вдасться потрапити в команди тренерів.

Відзначимо, що вперше в історії проєкту новий сезон знімається не в Україні. Виробництво триває у Варшаві за підтримки польських партнерів та на їхніх потужностях.

Нагадаємо, раніше ми писали про виступи всіх учасників першого епізоду шоу "Голос країни-13". Також ми розповідали, як стилісти "Голосу країни-13" вдягали тренерів нового європейського сезону.