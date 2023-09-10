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Кто сегодня выйдет на сцену шоу "Голос країни"

10 сентября 2023 13:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кто сегодня выйдет на сцену шоу "Голос країни"
Тренер шоу Юлия Санина. Фото: телеканал "1+1".
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже сегодня, 10 сентября, в 21:00 состоится премьера второго эпизода талант-шоу "Голос країни-13". Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, певец Артем Пивоваров, певица Надя Дорофеева (DOROFEEVA) и музыкальный продюсер Иван Клименко будут продолжать отбирать талантливых участников в свои команды.

Об этом сообщили создатели шоу в своем Instagram.

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Тренеры Дорофеева и Пивоваров впервые вживую исполнят свой дуэтный хит под названием "Думи". Он был создан в рамках авторского проекта Артема "Твої вірші, мої ноти". Композиция вышла 3 июня 2022 года и стала первым релизом Нади с начала полномасштабной войны.

Во втором эпизоде на сцену выйдет 25-летний ветеран войны, участвовавший в освобождении Бучи и попавший под семидневную бомбардировку в Бахмуте. Также свои силы попробуют вокалист, прославившийся песней о блекауте; талантливая бандуристка и множество других участников. Впрочем, не всем удастся попасть в команды тренеров.

Отметим, что впервые в истории проекта новый сезон снимается не в Украине. Производство идет в Варшаве при поддержке польских партнеров и на их мощностях.

Напомним, ранее мы писали о выступлениях всех участников первого эпизода шоу "Голос країни-13". Также мы рассказывали, как стилисты "Голоса країни-13" одевали тренеров нового европейского сезона.

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