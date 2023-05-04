Кто станет тренерами "Голосу країни-13" и как податься на кастинг вокального шоу

Тренерские кресла проекта "Голос країни". Фото: Instagram/goloskrainy_official

В начале весны шоу "Голос країни" объявило старт кастингов на 13 сезон. В соцсетях состоялся и прямой эфир от команды проекта, которая рассказала о критериях отбора, каких участников ожидают увидеть, кто из звезд станет тренерами и сколько будет длиться кастинг на участие в вокальном проекте.

Об этом сообщается на сайте телеканала "1+1".

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Сроки кастинга "Голосу країни-13"

Кастинг продлится до 31 мая этого года. Принять участие в нем могут украинцы от 16 лет.

"Мы ищем талантливых украинцев, имеющих хорошие вокальные данные, но не менее важно то, что вы поете. Это должны быть песни о том, что вас волнует, что чувствуете. Вы поете такую музыку, которая близка вам и одновременно интересна и способна поддержать всех других людей, которые вас услышат. В этом сезоне мы стремимся объединить украинцев, которые сейчас находятся как в Украине, так и за рубежом, и дать почувствовать, что мы все вместе, мы продолжаем жить, продолжаем петь", — отметила кастинг-директор "Голосу країни" Екатерина Шишкина.

Кто будет тренерами "Голосу країни-13"

В настоящее время творческая группа не раскрывает имена тренерского состава нового сезона вокального шоу. Впрочем, продюсер "Голосу країни" Владимир Завадюк заверил, что это будет на 90% совершенно новый и неожиданный состав тренеров. "Это будут актуальные люди нашего времени", — заявил он.

Какие песни подходят для кастинга

Петь можно украинские песни, интернациональные, но не российские исполнители. Главное, уверяют создатели шоу — дать композиции неожиданное звучание. Именно поэтому участникам кастинга рекомендуют обращать внимание на каверы популярных хитов.

Также в этом сезоне, впервые в истории проекта, украинцы смогут спеть свои авторские композиции, как на кастинге, так и на "Слепых прослушиваниях".

Напомним, ранее мы писали, что продюсер проектов "Танцы со звездами" и "Голос країни" Владимир Завадюк совершил каминг-аут. Также мы рассказывали, что подопечный Дорофеевой в шоу "Голос країни" под новым псевдонимом ENLEO выпустил дебютный сингл.