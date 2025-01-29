Український нацвідбір на Євробачення-2025 — дата, ведучі та трансляція

Пісенний конкурс Євробачення. Фото архівне: Суспільне.Культура

Незабаром в Україні відбудеться фінальний етап національного відбору на "Євробачення-2025". Фінальне шоу в Україні вестимуть телеведуча Марія Єфросиніна, офіційний голос конкурсу в Україні Тимур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак.

Про це повідомило "Суспільне мовлення".

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Фінал нацвідбору відбудеться 8 лютого, і ведучі працюватимуть як разом на головній сцені, так і в окремих зонах локації.

Передшоу транслюватиме Анна Тульєва, ведуча відеоблогу "Євробачення Україна", яка також вестиме бекстейдж-інтерв’ю у зірковому грінрумі.

Анна Тульєва. Фото: Суспільне

Тим часом Тімур Мірошниченко буде ведучим конкурсу. Для Тимура Мірошниченка це буде 20-й національний відбір, і він зазначив, що цьогорічне шоу відповідатиме рівню, про який він мріяв усі роки роботи з конкурсом.

Тімур Мірошниченко. Фото: Суспільне

"І я з великим трепетом чекаю цьогорічний фінал. Адже ще на першій зустрічі з креативним продюсером Нацвідбору на "Євробачення-2025" від Starlight Production Германом Нєновим я сказав, що нарешті наш відбір буде таким, про який я мріяв усі 20 років роботи на "Євробаченні", — сказав Тімур Мірошниченко.

Марія Єфросиніна. Фото: Суспільне.

Марія Єфросиніна також поділилася своїми спогадами про ведення "Євробачення-2005" у Києві та наголосила на важливості підтримки молодих талантів, які представляють українську культуру.

"2005 рік. Сто пʼятдесят мільйонів глядачів увімкнули трансляцію ювілейного 50-го пісенного конкурсу Євробачення наживо з Києва, ведучими якого стала наша пара з Павлом Шильком (DJ Паша). Я досі фізично пам’ятаю свої хвилювання та емоції, які мені подарував цей досвід. Бути частиною такого грандіозного шоу — це, без перебільшення, мрія. І частина моєї професійної історії. Ось чому Євробачення — любов! Назавжди! Попри війну, українці продовжують будувати країну майбутнього і вражають весь світ. Цього року нацвідбір вразив музичним розмаїттям і добіркою професійних і талановитих молодих артистів. Це наш обовʼязок як суспільства — підтримувати молодь і розвивати свою культуру. Без перебільшень, Нацвідбір-2025 буде незабутнім", - розповіла Марія Єфросиніна.

Коли, де та о котрій дивитися Нацвідбір Євробачення-2025

Трансляція вечора розпочнеться 8 лютого о 18:00, а фінал стартує о 18:30. Подивитися нацвідбір можна буде на телеканалі "Суспільне Культура", сайті "Суспільне", YouTube-каналі "Євробачення Україна", а також у соцмережах та на радіо "Промінь".

Переможець фіналу представлятиме Україну на 69-му Пісенному конкурсі "Євробачення", який відбудеться у Базелі (Швейцарія). Грандфінал відбудеться 17 травня, а півфінали – 13 та 15 травня.

Нагадаємо, креативний продюсер Нацвідбору від Starlight Production, Герман Нєнов розкрив інтригуючі подробиці про фінал Національного відбору на Євробачення-2025.

Також стало відомо, що українка подала заявку на Євробачення, щоб представити на конкурсі іншу країну.

А одна з країн відмовилась від участі у цьогорічному пісенному конкурсі Євробачення.