Украинский нацотбор на Евровидение-2025 — дата, ведущие и трансляция

Песенный конкурс Евровидение. Фото архивное: Суспільне.Культура

Вскоре в Украине состоится финальный этап национального отбора на "Евровидение-2025". Финальное шоу в Украине будут вести телеведущая Мария Ефросинина, официальный голос конкурса в Украине Тимур Мирошниченко и стендап-комик Василий Байдак.

Об этом сообщило "Суспільне".

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Кто станет ведущим Нацотбора на Евровидение-2025 и когда состоится финал

Финал нацотбора состоится 8 февраля, и ведущие будут работать как вместе на главной сцене, так и в отдельных зонах локации.

Предшоу будет транслировать Анна Тульева, ведущая видеоблога "Евровидение Украина", которая также будет вести бэкстейдж-интервью в звездном гринруме.

Анна Тульева. Фото: Суспільне

Тем временем Тимур Мирошниченко будет ведущим конкурса. Для Тимура Мирошниченко это будет 20-й национальный отбор, и он отметил, что нынешнее шоу будет соответствовать уровню, о котором он мечтал все годы работы с конкурсом.

Тимур Мирошниченко. Фото: Суспільне

"И я с большим трепетом жду нынешний финал. Ведь еще на первой встрече с креативным продюсером Нацотбора на "Евровидение-2025" от Starlight Production Германом Неновым я сказал, что наконец-то наш отбор будет таким, о котором я мечтал все 20 лет работы на "Евровидении", — сказал Тимур Мирошниченко.

Мария Ефросинина. Фото: Суспільне

Мария Ефросинина также поделилась своими воспоминаниями о ведении "Евровидения-2005" в Киеве и подчеркнула важность поддержки молодых талантов, которые представляют украинскую культуру.

"2005 год. Сто пятьдесят миллионов зрителей включили трансляцию юбилейного 50-го песенного конкурса Евровидение вживую из Киева, ведущими которого стала наша пара с Павлом Шилько (DJ Паша). Я до сих пор физически помню свои волнения и эмоции, которые мне подарил этот опыт. Быть частью такого грандиозного шоу — это, без преувеличения, мечта. И часть моей профессиональной истории. Вот почему Евровидение — любовь! Навсегда! Несмотря на войну, украинцы продолжают строить страну будущего и поражают весь мир. В этом году нацотбор поразил музыкальным разнообразием и подборкой профессиональных и талантливых молодых артистов. Это наш долг как общества — поддерживать молодежь и развивать свою культуру. Без преувеличений, Нацотбор-2025 будет незабываемым", — рассказала Мария Ефросинина.

Когда, где и во сколько смотреть Нацотбор Евровидения-2025

Трансляция вечера начнется 8 февраля в 18:00, а финал стартует в 18:30. Посмотреть нацотбор можно будет на телеканале "Суспільне Культура", сайте "Суспільне", YouTube-канале "Евровидение Украина", а также в соцсетях и на радио "Промінь".

Переможец финала будет представлять Украину на 69-м Песенном конкурсе "Евровидение", который состоится в Базеле (Швейцария). Грандфинал состоится 17 мая, а полуфиналы — 13 и 15 мая.

Напомним, креативный продюсер Нацотбора от Starlight Production, Герман Ненов раскрыл интригующие подробности о финале Национального отбора на Евровидение-2025.

Також стало известно, что украинка подала заявку на Евровидение, чтобы представить на конкурсе другую страну.

А одна из стран отказалась от участия в нынешнем песенном конкурсе Евровидение.