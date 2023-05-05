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Кто выйдет с Чарльзом III на балкон Букингемского дворца после коронации

5 мая 2023 19:45
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кто выйдет с Чарльзом III на балкон Букингемского дворца после коронации
Подданные Великобритании и туристы возле Букингемского дворца. Фото: Flickr
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже завтра, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) пройдет торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. К этому событию приковано внимание миллионов жителей не только Соединенного Королевства, но и мира. Кульминацией действа станет выход монарха с членами королевской семьи на балкон Букингемского дворца. Впрочем, не все присоединятся к Чарльзу, чтобы поздравить подданных Великобритании и туристов.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Кто выйдет на балкон

Кроме монарха Чарльза III, поздравить народ из Букингемского дворца выйдут 14 членов королевской семьи. Принца Гарри, который не выполняет королевские обязательства после переезда в США, граждане Великобритании и многочисленные туристы не увидят.

Позиция членов королевской семьи Великобритании на балконе Букингемского дворца 6 мая 2023 года. Графика: The Telegraph.

1 — король Чарльз III

2 — королева-консорт Камилла (после коронации станет королевой)

3 — Уильям, принц Уэльский

4 — Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская

5 — Джордж, принц Уэльский

6 — Шарлотта, принцесса Уэльская

7 — Луи, принц Уэльский

8 — Эдвард, граф Уэссекский

9 — Софи, графиня Уэссекская

10 — принцесса Анна

11 — вице-адмирал Тимоти Лоренс (муж принцессы Анны)

12 — Эдвард, герцог Кентский

13 — принцесса Александра, достопочтенная леди Огилви

14 — принц Ричард, герцог Глостерский

15 — Биргитта, герцогиня Глостерская

Напомним, ранее мы писали, что Чарльза III подвергли критике за включение французского блюда в меню коронации.

Также мы рассказывали, что новозеландский актер Рассел Кроу не придет на коронацию Чарльза III: он оказался в черном списке монархии.

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