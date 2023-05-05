Кто выйдет с Чарльзом III на балкон Букингемского дворца после коронации
Уже завтра, 6 мая, в Вестминстерском аббатстве (Великобритания) пройдет торжественная коронация Чарльза III и Камиллы. К этому событию приковано внимание миллионов жителей не только Соединенного Королевства, но и мира. Кульминацией действа станет выход монарха с членами королевской семьи на балкон Букингемского дворца. Впрочем, не все присоединятся к Чарльзу, чтобы поздравить подданных Великобритании и туристов.
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Кто выйдет на балкон
Кроме монарха Чарльза III, поздравить народ из Букингемского дворца выйдут 14 членов королевской семьи. Принца Гарри, который не выполняет королевские обязательства после переезда в США, граждане Великобритании и многочисленные туристы не увидят.
1 — король Чарльз III
2 — королева-консорт Камилла (после коронации станет королевой)
3 — Уильям, принц Уэльский
4 — Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская
5 — Джордж, принц Уэльский
6 — Шарлотта, принцесса Уэльская
7 — Луи, принц Уэльский
8 — Эдвард, граф Уэссекский
9 — Софи, графиня Уэссекская
10 — принцесса Анна
11 — вице-адмирал Тимоти Лоренс (муж принцессы Анны)
12 — Эдвард, герцог Кентский
13 — принцесса Александра, достопочтенная леди Огилви
14 — принц Ричард, герцог Глостерский
15 — Биргитта, герцогиня Глостерская
Напомним, ранее мы писали, что Чарльза III подвергли критике за включение французского блюда в меню коронации.
Также мы рассказывали, что новозеландский актер Рассел Кроу не придет на коронацию Чарльза III: он оказался в черном списке монархии.