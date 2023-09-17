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Хто виступить в третьому епізоді шоу "Голос країни"

17 вересня 2023 09:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Хто виступить в третьому епізоді шоу "Голос країни"
Тренери шоу "Голос країни". Фото: 1+1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже сьогодні, 17 вересня, вийде третій епізод талант-шоу "Голос країни-13". Зіркові тренери продовжать відбирати учасників під час сліпих прослуховувань. Стало відомо, хто вийде на сцену цього разу. 

Про це повідомляється в соцмережах проєкту. 

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Подробиці

На сцену, зокрема, вийде20-річна блогерка Олександра Клименко. Вона працює в аптеці, і прославилася у соцмережах завдяки своєму співу на роботі. На сліпих прослуховуваннях шоу "Голос країни" Олександра виконає пісню гурту Pussycat Dolls Hush Hush.

Свій талант покаже і вуличний музикант Роман Панченко, який рік тому розтопив серце лідера британського рок-гурту Coldplay Кріса Мартіна. Вони познайомились на вулиці і згодом влітку минулого року Роман виконав на великій сцені разом з легендарними музикантами хіт "Океан Ельзи", "Обійми". На сцені був і Святослав Вакарчук.

Також вже сьогодні глядачі побачать виступ молодого пастора Назарія Малиновського. З семи років він допомагав священникам у Соборі Святого Юра у Львові. Там же зародилася його друга захопленість — музика: він почав співати у дитячому церковному хорі.

Хлопець пише власні пісні й мріє стати музикантом, який мотивуватиме людей глибокими, духовними текстами.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірка "Голос.Діти" з мільйонами переглядів в мережі завітає на сцену "Голосу країни-13". Також ми розповідали, як тренери проєкту заробляли на життя до популярності.

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