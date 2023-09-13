Зірка "Голос.Діти" з мільйонами переглядів в мережі завітає на сцену “Голосу країни-13”

Співачка Вероніка Коваленко. Фото: менеджмент проєкту

Цієї неділі о 21:00 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться показ третього епізоду європейського сезону "Голосу країни-13". Новий сезон знімається у Варшаві за підтримки польських партнерів.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент проєкту.

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Заспіває на шоу зірка "Голос.Діти" Вероніка Коваленко. Дівчина потрапила у проєкт у 13-років в команду MONATIK, тоді відео майбутньої співачки з виступом на "сліпих прослуховуваннях" набрало близько 20 мільйонів переглядів на YouTube. Дівчину почали впізнавати на вулицях. Окрилена успіхом Вероніка почала вести власний музичний блог і наразі має близько мільйона підписників.

"Сьогодні я знову повернулася на "Голос країни", аби показати, що я не тільки голос соцмереж. Після "Голос. Діти-4" я отримала велику кількість позитивних відгуків. Це дало мені поштовх рухатися саме в напрямку творчості. Я хочу, щоб люди побачили мене і знали, яка я не тільки по відео в соц.мережах, бо більшість людей впізнає мій голос. Мрію показати, чого я навчилася за ці роки", — каже Вероніка.

Запалювати сцену "Голосу країни" у неділю буде вуличний музикант Панченко Роман, який рік тому розтопив серце лідера гурту Coldplay Кріса Мартіна. Хлопець грав на вулиці в той час, коли до нього підійшов Кріс і запросив виступити на стадіоні з українською піснею.

Панченко Роман. Фото: менеджмент проєкту

"Рік тому сталася найяскравіша подія мого життя. Я грав на вулиці і до мене підійшов Кріс Мартін з гурту Coldplay. Він познайомився зі мною і запропонував виступити на стадіоні для фанатів гурту. Він хотів, щоб ми заспівали саме українську пісню, тому ми обрали хіт гурту Океан Ельзи "Обійми". Тоді я зрозумів, що потрібно писати свої власні пісні, музику, творити і відкривати свою душу людям, аби надихати іх", — каже Роман.

Під час ефіру Роман заспіває пісню Coldplay "A Sky Full Of Stars".

Раніше беквокалістка Джамали прийшла на "Голос країни".

Нагадаємо, стало відомо, як тренери шоу "Голос країни" добираються на зйомки у Варшаву.