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Кто выступит в третьем эпизоде шоу "Голос країни"

17 сентября 2023 09:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Кто выступит в третьем эпизоде шоу "Голос країни"
Тренеры шоу "Голос країни". Фото: 1+1
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже сегодня, 17 сентября, выйдет третий эпизод талант-шоу "Голос країни-13". Звездные тренеры продолжат отбирать участников во время слепых прослушиваний. Стало известно, кто выйдет на сцену в этот раз.

Об этом сообщается в соцсетях проекта.

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Подробности

На сцену, в частности, выйдет 20-летняя блогерша Александра Клименко. Она работает в аптеке, и прославилась в соцсетях благодаря своему пению на работе. На слепых прослушиваниях шоу "Голос країни" Александра исполнит песню группы Pussycat Dolls Hush Hush.

Свой талант покажет и уличный музыкант Роман Панченко, год назад растопивший сердце лидера британской рок-группы Coldplay Криса Мартина. Они познакомились на улице и вскоре летом прошлого года Роман исполнил на большой сцене вместе с легендарными музыкантами хит "Океан Ельзи", "Обійми". На сцене был и Святослав Вакарчук.

Также уже сегодня зрители увидят выступление молодого пастора Назария Малиновского. С семи лет помогал священникам в Соборе Святого Юра во Львове. Там же зародилась его вторая увлеченность — музыка: он начал петь в детском церковном хоре.

Парень пишет свои песни и мечтает стать музыкантом, который будет мотивировать людей глубокими, духовными текстами.

Напомним, ранее мы писали, что звезда "Голос.Діти" с миллионами просмотров в сети приедет на сцену "Голосу країни-13". Также мы рассказывали, как тренеры проекта зарабатывали на жизнь до популярности.

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