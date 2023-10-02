Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "Хвилююся за її психіку": виснажена Белла Хадід занепокоїла прихильників arrow

"Хвилююся за її психіку": виснажена Белла Хадід занепокоїла прихильників

2 жовтня 2023 16:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Хвилююсь за її психіку": виснажена Белла Хадід занепокоїла прихильників
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Белла Хадід занепокоїла фанатів черговою порцією фото. На знімках зірка, на думку прихильників, має не зовсім здоровий вигляд.

Фото Белла опублікувала у своїх соціальних мережах.

Читайте також:

Нові фото Белли Хадід

На світлинах супермодель позує на набережній у чорній сукні і з розпущеним волоссям. Белла демонструє засмагу та струнку фігуру.

 

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

 

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

 

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

 

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

 

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/
Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

Реакція підписників була миттєвою. Багато хто зазначив, що моделі не вистачає на цьогорічному Тижні моди в Парижі. Але знайшлися ті, хто висловив занепокоєння зовнішнім виглядом красуні.

"Вона весь час виглядає такою депресивною. Я турбуюсь за її психічне здоров'я".

"Серйозно, це вже починає лякати".

"Поїж щось, будь ласка", — коментують підписники.

Белла Хадід вже багато років має проблеми зі здоров'ям через хворобу Лайма, спричинену укусом кліща. Діагноз Беллі встановили у 2012 році. Загострення відбулося через стоматологічну операцію.

Раніше наречена Джейсона Стетхема похизувалась супермодельною фігурою у прозорому вбранні.

Нагадаємо, найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:53 Дружина подала до суду на нардепа-силача Василя Вірастюка: причини

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

None

Вибори в Польщі: пастка, гра на націоналізмі і драма влади

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з відео

12:45 Тіну Кароль у відвертій сукні присоромили за невдалий образ: "Чого кривляти?"

23:02У Києві пролунав вибух: що відомо

Новина з відео

19:13У Севастополі пролунали потужні вибухи

Новина з фото

00:29У Києві прогримів сильний вибух: що відомо

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз