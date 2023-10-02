"Хвилююсь за її психіку": виснажена Белла Хадід занепокоїла прихильників

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

Модель Белла Хадід занепокоїла фанатів черговою порцією фото. На знімках зірка, на думку прихильників, має не зовсім здоровий вигляд.

Фото Белла опублікувала у своїх соціальних мережах.

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На світлинах супермодель позує на набережній у чорній сукні і з розпущеним волоссям. Белла демонструє засмагу та струнку фігуру.

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

Модель Белла Хадід. Фото: instagram.com/bellahadid/

Реакція підписників була миттєвою. Багато хто зазначив, що моделі не вистачає на цьогорічному Тижні моди в Парижі. Але знайшлися ті, хто висловив занепокоєння зовнішнім виглядом красуні.

"Вона весь час виглядає такою депресивною. Я турбуюсь за її психічне здоров'я".

"Серйозно, це вже починає лякати".

"Поїж щось, будь ласка", — коментують підписники.

Белла Хадід вже багато років має проблеми зі здоров'ям через хворобу Лайма, спричинену укусом кліща. Діагноз Беллі встановили у 2012 році. Загострення відбулося через стоматологічну операцію.

Раніше наречена Джейсона Стетхема похизувалась супермодельною фігурою у прозорому вбранні.

Нагадаємо, найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal.