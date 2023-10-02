"Хвилююсь за її психіку": виснажена Белла Хадід занепокоїла прихильників

"Хвилююся за її психіку": виснажена Белла Хадід занепокоїла прихильників
Модель Белла Хадід занепокоїла фанатів черговою порцією фото. На знімках зірка, на думку прихильників, має не зовсім здоровий вигляд.
Фото Белла опублікувала у своїх соціальних мережах.
Нові фото Белли Хадід
На світлинах супермодель позує на набережній у чорній сукні і з розпущеним волоссям. Белла демонструє засмагу та струнку фігуру.
Реакція підписників була миттєвою. Багато хто зазначив, що моделі не вистачає на цьогорічному Тижні моди в Парижі. Але знайшлися ті, хто висловив занепокоєння зовнішнім виглядом красуні.
"Вона весь час виглядає такою депресивною. Я турбуюсь за її психічне здоров'я".
"Серйозно, це вже починає лякати".
"Поїж щось, будь ласка", — коментують підписники.
Белла Хадід вже багато років має проблеми зі здоров'ям через хворобу Лайма, спричинену укусом кліща. Діагноз Беллі встановили у 2012 році. Загострення відбулося через стоматологічну операцію.
Раніше наречена Джейсона Стетхема похизувалась супермодельною фігурою у прозорому вбранні.
Нагадаємо, найдорожча модель світу у гламурній сукні очолила модне шоу L'Oreal.