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"Волнуюсь за ее психику": истощенная Белла Хадид обеспокоила поклонников

2 октября 2023 16:31
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Болчусь за ее психику": истощенная Белла Хадид обеспокоила поклонников
Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Модель Белла Хадид обеспокоила фанатов очередной порцией фото. На снимках звезда, по мнению поклонников, выглядит не совсем здоровой.

Фото Белла опубликовала в своих социальных сетях.

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На фотографиях супермодель позирует на набережной в черном платье и с распущенными волосами. Белла демонстрирует загар и стройную фигуру.

 

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/
Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

 

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/
Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

 

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/
Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

 

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/
Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

 

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/
Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

Реакция подписчиков была мгновенной. Многие отметили, что модели не хватает на Неделе моды в Париже. Но нашлись и те, кто выразил обеспокоенность внешним видом красотки.

"Она все время выглядит такой депрессивной. Я беспокоюсь за ее психическое здоровье".

"Серьезно, это уже начинает пугать".

"Поешь что-нибудь, пожалуйста", — комментируют подписчики.

Белла Хадид уже много лет испытывает проблемы со здоровьем из-за болезни Лайма, вызванной укусом клеща. Диагноз Белле был установлен в 2012 году. Обострение произошло из-за стоматологической операции.

Ранее невеста Джейсона Стэтхэма похвасталась супермодельной фигурой в прозрачном наряде.

Напомним, самая дорогая модель мира в гламурном платье возглавила модное шоу L'Oreal.

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