"Болчусь за ее психику": истощенная Белла Хадид обеспокоила поклонников

"Волнуюсь за ее психику": истощенная Белла Хадид обеспокоила поклонников
Модель Белла Хадид обеспокоила фанатов очередной порцией фото. На снимках звезда, по мнению поклонников, выглядит не совсем здоровой.
Фото Белла опубликовала в своих социальных сетях.
Новые фото Беллы Хадид
На фотографиях супермодель позирует на набережной в черном платье и с распущенными волосами. Белла демонстрирует загар и стройную фигуру.
Реакция подписчиков была мгновенной. Многие отметили, что модели не хватает на Неделе моды в Париже. Но нашлись и те, кто выразил обеспокоенность внешним видом красотки.
"Она все время выглядит такой депрессивной. Я беспокоюсь за ее психическое здоровье".
"Серьезно, это уже начинает пугать".
"Поешь что-нибудь, пожалуйста", — комментируют подписчики.
Белла Хадид уже много лет испытывает проблемы со здоровьем из-за болезни Лайма, вызванной укусом клеща. Диагноз Белле был установлен в 2012 году. Обострение произошло из-за стоматологической операции.
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