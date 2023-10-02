"Болчусь за ее психику": истощенная Белла Хадид обеспокоила поклонников

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

Модель Белла Хадид обеспокоила фанатов очередной порцией фото. На снимках звезда, по мнению поклонников, выглядит не совсем здоровой.

Фото Белла опубликовала в своих социальных сетях.

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На фотографиях супермодель позирует на набережной в черном платье и с распущенными волосами. Белла демонстрирует загар и стройную фигуру.

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

Модель Белла Хадид. Фото: instagram.com/bellahadid/

Реакция подписчиков была мгновенной. Многие отметили, что модели не хватает на Неделе моды в Париже. Но нашлись и те, кто выразил обеспокоенность внешним видом красотки.

"Она все время выглядит такой депрессивной. Я беспокоюсь за ее психическое здоровье".

"Серьезно, это уже начинает пугать".

"Поешь что-нибудь, пожалуйста", — комментируют подписчики.

Белла Хадид уже много лет испытывает проблемы со здоровьем из-за болезни Лайма, вызванной укусом клеща. Диагноз Белле был установлен в 2012 году. Обострение произошло из-за стоматологической операции.

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