"Больные фантазии какого-то блогера": глава "волчиц" защитила Олега Винника и осудила СМИ

Певец Олег Винник и его "главная" фанатка Валерия Барон. Фото: коллаж Новини.LIVE

Недавно сразу два украинских звездных блогера в своих YouTube каналах прокомментировали исчезновение певца Олега Винника. Они заявили, что у артиста, который больше года молчит, онкология, и это якобы подтвердили в клинике Берлина, где опять-таки, якобы, лечится Винник.

На такие громкие заявления в своем Facebook отреагировала глава официального фан-клуба певца Олега Винника Валерия Барона.

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Фанатка Винника отметила, что в светлые дни воскресения Христова в сети активно обсуждали здоровье певца. Барон осудила СМИ, которые ссылались на слова блогера Богдана Беспалова, уже не удивляющего громкими заявлениями. Так как тот ссылается на собственные источники, которые называет "котятами".

"У певца была онкология". Откуда такая информация? Врач, больница, медицинские документы, подтверждающие диагноз? Нет? Почему нет? Да, потому что в Берлине, как и во всем цивилизованном мире, действует принцип врачебной тайны! Нет, не слыхали?

Далее. "Звездные друзья прикрывают Винника и водят за нос его аудиторию". Винника не нужно прикрывать. Он не сделал ничего дурного. А постоянные комментарии-догадки коллег и тех, кто еще вчера называл его другом, с насмешками, мол, исчез/убежал/умер (намекает на певицу Олю Полякову. — Ред.), возможно, нужны для собственного пиара. Знаете, даже его отсутствие в публичном пространстве не оставляет их в покое. Вероятно, волнуются, что рано или поздно он появится. И он явится", — написала глава официального фан-клуба певца.

Что касается патентования Винником своего имени в Германии, и информацией, что из-за этого тот не вернется в Украину, поклонница не понимает, как это связано между собой. Валерии кажется, что кому очень хочется, чтобы артист не вернулся не только в Украину, но и на сцену в целом. Впрочем, фанатка обещает, что желающие и желающие такого — не дождутся.

Барон посоветовала всем лучше узнать, чем занимается благотворительный фонд Олега Винника "Волчица" и что делает для того, чтобы приближать нашу общую победу.

Певец Олег Винник и его "главная" фанатка Валерия Барон. Фото: Facebook/baron.valeriia

Напомним, ранее мы писали, что на страницах Олега Винника в соцсетях исчезли все фото. Также мы рассказывали, что лидер "Волчиц" рассказала, как Олег Винник помогает Украине и когда планирует вернуться на сцену.