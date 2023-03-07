Болела желтухой и сделала пластику груди: бывшая невеста Владимира Кличко дала откровенное интервью
Голливудская актриса Хейден Панеттьер уверенно возвращается к полноценной жизни. После многочисленных реабилитаций от ряда зависимостей бывшая невеста Владимира Кличко участвует в фотосессиях, снимается в новых фильмах и откровенно рассказывает о текущем состоянии здоровья.
Последнее интервью опубликовало издание Women's Health.
-
В Харьковской области прокуроры разоблачили мужчину, который незаконно вырубал деревья
-
Полякова, Тринчер и Позитив представили клип песню "Шлях до перемоги"
-
Конкурент Джонсона: фон дер Ляен может баллотироваться в генсеки НАТО
-
В Украине с 1 апреля запускают новое поколение системы е-платежей
-
Могут ли военные расторгнуть контракт досрочно во время войны: список причин
-
В Харьковской области продолжают борьбу с черными лесорубами
-
Верещук назвала количество людей, которые до сих пор остаются в Бахмуте
-
В Одесской области ребенок и подросток отравились угарным газом
-
Во Львове будут судить экс-чиновника за незаконную приватизацию Дома Ученых
-
Генштаб назвал имя украинского военного, которого расстреляли россияне
Подробности
"Мое тело походило на "достаточно". Мне стукнуло 30. Мое лицо опухло. У меня была желтуха. Мои глаза были желтые. Мне пришлось обратиться к специалисту по печени. Я держал вес, которого обычно не было. Мои волосы были тонкими и выпадали пучками", — откровенно рассказала о периоде своей жизни 33-летняя актриса.
Она вернулась к лечению в 2021-м, записалась на 12-шаговую программу и посещала травмотерапию.
"Я много работала над собой. После восьми месяцев интенсивной терапии я почувствовала, что имею это чистое полотно (тело. — Ред.), с которым можно работать", — рассказала Хейден.
Также Панеттьер призналась, что в конце прошлого года посещала пластического хирурга. Она сделала операцию по уменьшению размера груди.
"Я не думаю, что есть что-то плохое в том, когда хочешь что-то подправить, если это заставляет чувствовать себя увереннее. Моя уверенность вернулась", — подытожила актриса.
Напомним, ранее мы писали, что в семье Хейден Панеттьер произошло горе. В возрасте 28 лет скончался ее младший брат Дженсен. Также мы рассказывали, что в Нью-Йорке прошла звездная премьера шестой части фильма ужасов "Крик", в котором снялась Хейден Панеттьер.