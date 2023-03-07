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Болела желтухой и сделала пластику груди: бывшая невеста Владимира Кличко дала откровенное интервью

7 марта 2023 11:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Голливудская актриса Хейден Панеттьер
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Голливудская актриса Хейден Панеттьер уверенно возвращается к полноценной жизни. После многочисленных реабилитаций от ряда зависимостей бывшая невеста Владимира Кличко участвует в фотосессиях, снимается в новых фильмах и откровенно рассказывает о текущем состоянии здоровья.

Последнее интервью опубликовало издание Women's Health.

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Подробности

"Мое тело походило на "достаточно". Мне стукнуло 30. Мое лицо опухло. У меня была желтуха. Мои глаза были желтые. Мне пришлось обратиться к специалисту по печени. Я держал вес, которого обычно не было. Мои волосы были тонкими и выпадали пучками", — откровенно рассказала о периоде своей жизни 33-летняя актриса.

Она вернулась к лечению в 2021-м, записалась на 12-шаговую программу и посещала травмотерапию.

"Я много работала над собой. После восьми месяцев интенсивной терапии я почувствовала, что имею это чистое полотно (тело. Ред.), с которым можно работать", — рассказала Хейден.

Также Панеттьер призналась, что в конце прошлого года посещала пластического хирурга. Она сделала операцию по уменьшению размера груди.

"Я не думаю, что есть что-то плохое в том, когда хочешь что-то подправить, если это заставляет чувствовать себя увереннее. Моя уверенность вернулась", — подытожила актриса.

Фото: Women's Health

Напомним, ранее мы писали, что в семье Хейден Панеттьер произошло горе. В возрасте 28 лет скончался ее младший брат Дженсен. Также мы рассказывали, что в Нью-Йорке прошла звездная премьера шестой части фильма ужасов "Крик", в котором снялась Хейден Панеттьер.

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