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Киянка з'явилась на обкладинці німецької версії журналу Playboy

11 травня 2023 15:25
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Киянка з'явилась на обкладинці німецької версії журналу Playboy
Українська модель Мілена Міляєва. Фото: Instagram/samadhi.amorr2
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Молода українська модель Мілена Міляєва стала "Подругою 2023 року" (Playmate) німецької версії глянцю Playboy. 21-річна киянка з’явилась на обкладинці червневого випуску журналу. 

Про це повідомляє видання Bild.

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Подробиці

Модель вже має титул "Міс травень 2022" цієї ж редакції. Тоді вона сказала: "Я бачу в цьому можливість привернути увагу до наших страждань (повномасштабну війну в Україні. — Ред.) і сприяти допомозі та підтримці".

У лютому 2022 року Мілена та її родина тиждень переховувалися у бомбосховищі у Києві. Пізніше модель поїхали в західні області України. Тепер Мілена живе в різних куточках Європи і за її словами не має постійного місця проживання. 

Дівчина впевнена, що перемога в номінації їй дісталася завдяки підтримці України німцями.

"Моє єдине бажання — щоб Україна виграла війну. Я твердо впевнена, що ми переможемо. Кохання завжди перемагає! День, коли це станеться, стане найважливішим святом з усіх", — підсумувала Мілена.

На сторінках Playboy дівчина позує без одягу. Відверті знімки в моделі й в особистому Instagram, на який підписані 48 тисяч фоловерів. 

Українка Мілена Міляєва на обкладинці німецького Playboy. Фото: SACHA HÖCHSTETTER für PLAYBOY 06/2023
Українка Мілена Міляєва на сторінках німецького Playboy. Фото: SACHA HÖCHSTETTER für PLAYBOY 06/2023
Українка Мілена Міляєва на сторінках німецького Playboy. Фото: SACHA HÖCHSTETTER für PLAYBOY 06/2023

Нагадаємо, раніше ми показували ТОП-10 найгарячіших та найвідоміших обкладинок чоловічого глянцю Playboy. Також ми розповідали, що українська порнозірка поскаржилася на дороги в Чернівцях: влада відповіла.

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