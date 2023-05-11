Киянка з'явилась на обкладинці німецької версії журналу Playboy

Українська модель Мілена Міляєва. Фото: Instagram/samadhi.amorr2

Молода українська модель Мілена Міляєва стала "Подругою 2023 року" (Playmate) німецької версії глянцю Playboy. 21-річна киянка з’явилась на обкладинці червневого випуску журналу.

Про це повідомляє видання Bild.

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Подробиці

Модель вже має титул "Міс травень 2022" цієї ж редакції. Тоді вона сказала: "Я бачу в цьому можливість привернути увагу до наших страждань (повномасштабну війну в Україні. — Ред.) і сприяти допомозі та підтримці".

У лютому 2022 року Мілена та її родина тиждень переховувалися у бомбосховищі у Києві. Пізніше модель поїхали в західні області України. Тепер Мілена живе в різних куточках Європи і за її словами не має постійного місця проживання.

Дівчина впевнена, що перемога в номінації їй дісталася завдяки підтримці України німцями.

"Моє єдине бажання — щоб Україна виграла війну. Я твердо впевнена, що ми переможемо. Кохання завжди перемагає! День, коли це станеться, стане найважливішим святом з усіх", — підсумувала Мілена.

На сторінках Playboy дівчина позує без одягу. Відверті знімки в моделі й в особистому Instagram, на який підписані 48 тисяч фоловерів.

Українка Мілена Міляєва на обкладинці німецького Playboy. Фото: SACHA HÖCHSTETTER für PLAYBOY 06/2023

Українка Мілена Міляєва на сторінках німецького Playboy. Фото: SACHA HÖCHSTETTER für PLAYBOY 06/2023

Українка Мілена Міляєва на сторінках німецького Playboy. Фото: SACHA HÖCHSTETTER für PLAYBOY 06/2023

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