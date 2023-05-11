Киевлянка появилась на обложке немецкой версии журнала Playboy

Украинская модель Милена Миляева. Фото: Instagram/samadhi.amorr2

Молодая украинская модель Милена Миляева стала "Подругой 2023 года" (Playmate) немецкой версии глянца Playboy. 21-летняя киевлянка появилась на обложке июньского выпуска журнала.

Об этом сообщает издание Bild.

Читайте также:

Подробности

У модели уже есть титул "Мисс май 2022" этой же редакции. Тогда она сказала: "Я вижу в этом возможность привлечь внимание к нашим страданиям (полномасштабную войну в Украине. — Ред.) и способствовать помощи и поддержке".

В феврале 2022 года Милена и ее семья неделю скрывались в бомбоубежище в Киеве. Позже модель уехали в западные области Украины. Теперь Милена живет в разных уголках Европы и, по ее словам, не имеет постоянного места жительства.

Девушка уверена, что победа в номинации досталась ей благодаря поддержке Украины немцами.

"Мое единственное желание — чтобы Украина выиграла войну. Я твердо уверена, что мы победим. Любовь всегда побеждает! День, когда это произойдет, станет самым важным праздником со всех", — подытожила Милена.

На страницах Playboy девушка позирует без одежды. Откровенные снимки у модели и в личном Instagram, на который подписаны 48 тысяч фолловеров.

Украинка Милена Миляева на обложке немецкого Playboy. Фото: SACHA HÖCHSTETTER für PLAYBOY 06/2023

Украинка Милена Миляева на страницах немецкого Playboy. Фото: SACHA HÖCHSTETTER für PLAYBOY 06/2023

Украинка Милена Миляева на страницах немецкого Playboy. Фото: SACHA HÖCHSTETTER für PLAYBOY 06/2023

Напомним, ранее мы показывали ТОП-10 самых горячих и известных обложек мужского глянца Playboy. Также мы рассказывали, что украинская порнозвезда пожаловалась на дороги в Черновцах: власти ответили.