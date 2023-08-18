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КИЛИММЕН представил песню-манифест о трагических событиях в Украине

18 августа 2023 17:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
КИЛИММЕН представил песню-манифест о трагических событиях в Украине
Певица КИЛИММЕН. Фото: менеджмент звезды.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Самый загадочный участник KALUSH и Kalush Orchestra КИЛИММЕН представил новую работу. Артист презентовал трек "Не ламай мій дім" и клип на него.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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"Не ламай мій дім — уже третья работа музыканта. Как и предыдущие две, трек о личных чувствах артиста, которыми он откровенно делится со слушателями, раскрывая свою душу насквозь. Работы КИЛИММЕНА цепляют своей честностью и открытостью, строчками о личном и о том что болит.

"Моя новая песня — это своеобразный манифест, и в то же время откровенное непонимание того, почему трагические события затронули наш дом. Я хотел передать эмоции каждого украинца, и, надеюсь, мне это удалось", — говорит Килиммен о своем новом треке.

 

"За что нам все это? Почему мой дом мишень?" — риторические вопросы, которые можно услышать в песне артиста, и которыми задаются большинство украинцев, переживая тяжелые времена во время войны в стране.

Ранее Kalush Orchestra выпустил новый англоязычный трек.

Напомним, что Kalush Orchestra выпустили атмосферный кавер.

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