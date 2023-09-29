КилимМен у новому кліпі показав свою КилимВуман

Співак КилимМен. Фото: менеджмент артиста.

Учасник гурту KALUSH та Kalush Orchestra презентував пісню "Квіткою". КилимМен присвятив трек своїй коханій.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент артиста.

Читайте також:

КилимМен презентував романтичний трек

У новому кліпі на пісню "Квіткою" з’являється подруга КилимМена, а саме КилимВумен. В кліпі можна побачити, як проходить життя візерункової пари. Пара вже має багато фанів та шанувальників, які слідкують за розвитком кар’єри артиста в соціальних мережах.

"Моя нова пісня про те, що любов на своєму шляху може зустріти кожен. А коли потрібна людина зʼявляється у вашому житті, то все одразу набуває сенс. Пам’ятайте, кожного десь чекає його квітка, з якою світ здаватиметься не таким жорстоким", — коментує свою нову пісню КилимМен.

КилимМена називають найзагадковішим учасником гурту KALUSH та Kalush Orchestra. Влітку артист оголосив про початок сольної кар’єри. Його першою роботою став трек "За стежки", кліп на нього зібрав 350 тисяч переглядів на YouTube.

Раніше сопілкар та бітбоксер гурту Kalush Orchestra, Віталій Дужик, зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині Євгенії. Подія сталася на сцені під час концерту.

Нагадаємо, КилимМен представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні.