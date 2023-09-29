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КилимМен в новом клипе показал свою КилимВумен

29 сентября 2023 16:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
https://www.youtube.com/watch?v=9N3DXJu_qGg
Певец КилимМен. Фото: менеджмент артиста.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Участник группы KALUSH и Kalush Orchestra представил песню "Квіткою". КилиМен посвятил трек своей любимой.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент артиста.

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В новом клипе на песню "Квіткою" появляется подруга КилиМена, а именно КилимВумен. В клипе можно увидеть, как проходит жизнь узорной пары. У пары уже много фанов и поклонников, которые следят за развитием карьеры артиста в социальных сетях.

 

"Моя новая песня о том, что любовь на своем пути может встретить каждый. А когда нужный человек появляется в вашей жизни, то все сразу обретает смысл. Помните, каждого где-то ждет его цветок, с которым мир будет казаться не таким жестоким", — комментирует свою новую песню КилимМен.

КилимМена называют самым загадочным участником группы KALUSH и Kalush Orchestra. Летом артист объявил о начале сольной карьеры. Его первой работой стал трек "За стежки", клип на него собрал 350 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее участник группы Kalush Orchestra, Виталий Дужик, сделал предложение руки и сердца своей девушке Евгении. Событие произошло на сцене во время концерта.

Напомним, КилимМен представил песню-манифест о трагических событиях в Украине.

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