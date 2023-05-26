Килиммен из Kalush Orchestra начал сольную карьеру: впервые прозвучал его голос

Участник группы Kalush Orchestra, Килиммен. Фото: менеджмент артиста

Самый загадочный участник группы Kalush Orchestra, которая победила на песенном конкурсе "Евровидение-2022", Килиммен, начал сольную карьеру. Молодой артист представил трек "За стежки" и клип на него.

Видео появилось на новом YouTube-канале Килиммена.

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До этой премьеры поклонники Kalush Orchestra никогда не слышали, как поет Килиммэн. Поезд, на котором появился загадочный артист, символизирует движение, и в то же время тех, кто пытается остаться сильным, несмотря на потери в войне и продолжать жить дальше.

"Самое невыносимо, когда, то, что возводили еще твои дедушки и бабушки, уничтожают враги буквально за считанные секунды. Да, можно уничтожить стены, унести прошлое, но мы обязательно выстоим и победим. Душа Килима еще никогда не была такой открытой, так что если хотите узнать, кем я являюсь на самом деле, смотрите видео", — прокомментировал премьеру Килиммен.

Артист обещает, что продолжит экспериментировать со звучанием и создавать интересные треки.

Напомним, ранее мы писали, что принцесса Уэльская снялась в клипе Kalush Orchestra для открытия "Евровидения-2023". Также мы рассказывали, что Kalush Orchestra показали маму Стефанию миру в финале "Евровидения-2023".