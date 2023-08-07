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Ким Кардашьян без макияжа подловили возле офиса пластического хирурга

7 августа 2023 11:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашян без макияжа подловили возле офиса пластического хирурга
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Звезду реалити-шоу Ким Кардашьян видели во время похода в кабинет пластического хирурга в Беверли-Хиллз. Знаменитость без макияжа скрывалась под черным капюшоном.

Об этом пишет Daily Mail.

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Каждая женщина в семье Кардашьян-Дженнер сталкивалась с обвинениями в пластических операциях с момента премьеры первого эпизода их сериала в 2007 году. Хотя сама Ким часто отрицала, что когда-нибудь ложилась под нож, она наконец-то признала, что половина ее мышц шеи, "вероятно, под влиянеием ботокса…".

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян возле офиса пластического хирурга. Фото: BACKGRID

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян возле офиса пластического хирурга. Фото: BACKGRID

 

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян возле офиса пластического хирурга. Фото: BACKGRID

На сайте Diamond Face Institute основательница KKW Beauty входит в число лучших клиентов-звезд доктора Даймонда.

Хотя сам доктор Даймонд не говорил о пластической операции основательницы KKW Skin в своей клинике, он все же поделился видео Ким и Кортни Кардашьян, делающих комбинированные процедуры, предусматривающие прокалывание кожи пациента. Затем медицинский работник, проводящий лечение, продолжал использовать кровь пациента для ухода за лицом.

"Кардашьян являются большими поклонниками наших комбинированных процедур по уходу за кожей", — прокомментировал врач изданию Stylish, но не рассказал, пользовались ли сестры филлерами.

Ким уже опровергла слухи о том, что делала ринопластику:

"Я никогда не делала этого. Все думали, что это не так, а я сказала, что подождите, пока у меня будут дети, потому что настоящие черты станут очевидными", — рассказала Ким.

Во время интервью Allure в 2022 году она продолжала отрицать слухи о пластической хирургии.

"Я никогда не наращивала ресницы. Я никогда ничего не делала. У меня сегодня капля туши. Я никогда не делала скулы. Я никогда не увеличивала губы. Всегда хочу выглядеть соответственно своему возрасту. Наступает момент, когда вы зашли слишком далеко — много ботокса и филлеров, слишком много косметической работы. Нет ничего хуже", — заявила Ким.

Напомним, невестка Ким Кардашьян продемонстрировала фигуру после того, как избавилась от имплантов.

Ранее хирурги рассказали правду, сколько пластических операций сделала Кайли Дженнер .

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