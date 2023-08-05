Пластичний хірург назвав ТОП-10 найгарніших чоловіків світу

Актори Кріс Еванс та Генрі Кевіл . Фото: instagram.com/teamcevans/

Знаменитий пластичний хірург Джуліан Де Сільва оцінив, які 10 чоловіків-знаменитостей є найкрасивішими у світі, згідно з наукою. Серед обраних зірки кіно, музики та спорту.

Про це пише Just Jered.

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Знаменитості в цьому списку мають майже ідеальні обличчя за параметрами, які визначили за допомогою картерних технологій.

10. Дуейн Джонсон

За словами лікаря, у Дуейна Джонсона симетричність обличчя становить 86,07%.

Фото: instagram.com/therock/

9. Генрі Голдінг

За словами лікаря, симетричність обличчя у Генрі Голдінга становить 87,98%.

Фото: instagram.com/henrygolding/

8. Джордж Клуні

За словами лікаря, симетричність обличчя Джорджа Клуні становить 89,91%.

Фото: instagram.com/ge0rge_clo0ney

7. Кріс Еванс

За словами лікаря, симетричність обличчя у Кріса Еванса становить 91,9%.

Фото: instagram.com/teamcevans/

6. Роберт Паттінсон

За словами лікаря, Роберт Паттінсон має симетричність обличчя на 92,15%.

Фото: instagram.com/robertpattinsonofficial

5. Футбольна зірка Джуд Беллінгем

За словами лікаря, симетричність обличчя у футболіста Джуда Беллінгема становить 92,22%.

Фото: instagram.com/judebellingham

4. Гаррі Стайлз

За словами лікаря, Гаррі Стайлз має 92,30% симетричності обличчя.

Фото: instagram.com/harrystyles/

3. Майкл Б. Джордан

За словами лікаря, Майкл Б. Джордан має симетричність обличчя на 93,46%.

Фото: instagram.com/michaelbjordan/

2. Кріс Хемсворт

За словами лікаря, симетричність обличчя у Кріса Хемсворта становить 93,53%.

Фото: instagram.com/chrishemsworth

1. Реге Жан Пейдж

За словами лікаря, у Реге-Жан Пейджа симетричність обличчя становить 93,65%.

Фото: instagram.com/regejean/

Нагадаємо, пластичний хірург розповів, як зірковий тренд на чіткі риси руйнує обличчя.

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