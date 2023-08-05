Пластичний хірург назвав ТОП-10 найгарніших чоловіків світу
Знаменитий пластичний хірург Джуліан Де Сільва оцінив, які 10 чоловіків-знаменитостей є найкрасивішими у світі, згідно з наукою. Серед обраних зірки кіно, музики та спорту.
Про це пише Just Jered.
Лікар використовував програмне забезпечення, щоб встановити "грецький золотий перетин краси", який вимірює фізичну досконалість.
Знаменитості в цьому списку мають майже ідеальні обличчя за параметрами, які визначили за допомогою картерних технологій.
10. Дуейн Джонсон
За словами лікаря, у Дуейна Джонсона симетричність обличчя становить 86,07%.
9. Генрі Голдінг
За словами лікаря, симетричність обличчя у Генрі Голдінга становить 87,98%.
8. Джордж Клуні
За словами лікаря, симетричність обличчя Джорджа Клуні становить 89,91%.
7. Кріс Еванс
За словами лікаря, симетричність обличчя у Кріса Еванса становить 91,9%.
6. Роберт Паттінсон
За словами лікаря, Роберт Паттінсон має симетричність обличчя на 92,15%.
5. Футбольна зірка Джуд Беллінгем
За словами лікаря, симетричність обличчя у футболіста Джуда Беллінгема становить 92,22%.
4. Гаррі Стайлз
За словами лікаря, Гаррі Стайлз має 92,30% симетричності обличчя.
3. Майкл Б. Джордан
За словами лікаря, Майкл Б. Джордан має симетричність обличчя на 93,46%.
2. Кріс Хемсворт
За словами лікаря, симетричність обличчя у Кріса Хемсворта становить 93,53%.
1. Реге Жан Пейдж
За словами лікаря, у Реге-Жан Пейджа симетричність обличчя становить 93,65%.
Нагадаємо, пластичний хірург розповів, як зірковий тренд на чіткі риси руйнує обличчя.
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