Кім Кардаш'ян наняла няню-хлопця, щоб у житті її дітей був присутній чоловік

Кім Кардаш'ян з дітьми. Фото: instagram.com/kimkardashian

Кім Кардаш'ян наняла так званого "менні" — няню-чоловіка, адже вважає, що в їх родині домінують жінки, а це не дуже добре для виховання хлопчиків. Про це вона розповіла у новому епізоді "Сімейства Кардаш'ян", який вийшов в ефір 19 жовтня.

Про це пише Today Show.

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Хоче, щоб поруч був чоловік

У новому епізоді шоу Кардаш'ян Кім пояснює, що її домочадцям потрібно більше чоловічої енергії.

У лютому 2021 року телезірка розлучилася з батьком своїх чотирьох дітей — репером Каньє Вестом — і тепер переважно виховує їх сама.

В останньому епізоді її сімейного реаліті-шоу Кім бере 7-річного сина Сейнта разом із його друзями та їхніми мамами в тур по Європі, щоб відвідати професійні футбольні матчі в Лондоні та Парижі.

Ця подорож була організована спеціально для дітей, адже вони цікавляться футболом. Раніше вона возила 5-річну доньку Чикаго і її друзів в Сан-Дієго у зоопарк, а 10-річну Норт в Париж, тому що вона любить моду.

На деяких кадрах у шоу видно темношкірого молодого чоловіка, який піклується про дітей. Кім розповіла, що вирішила найняти чоловіка для допомоги з дітьми.

Кім Кардаш'ян з сином, друзями та нянею-чоловіком на грі. Фото з Instagram: kimkardashian

"Я справді вважаю, що в моєму домі — і навіть у нашій родині — начебто домінують жінки. Мені дуже хотілося, щоб поруч був чоловік, який би відвів моїх синів на спорт", — поділилася зірка.

Вона розповіла, що боялася реакції на цю ідею свого колишнього, але коли репер зустрів няню-чоловіка, все пройшло добре. Каньє навіть дав "менні" кілька порад, як слідувало би виховувати його дітей.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян висловилася щодо нападу ХАМАС на Ізраїль.

Також ми писали, що Каньє Вест примудрився засмутити родину свої епатажної дружини.