Ким Кардашьян наняла няню-парня, чтобы в жизни ее детей присутствовал мужчина

Ким Кардашьян с детьми. Фото: instagram.com/kimkardashian

Ким Кардашьян наняла так называемого "мэнни" — няню-мужчину, ведь она считает, что в их семье доминируют женщины, что не есть хорошо для воспитания мальчиков. Об этом она рассказала в новом эпизоде "Семейства Кардашьян", который вышел в эфир 19 октября.

Об этом пишет Today Show.

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Хочет, чтобы рядом был мужчина

В новом эпизоде шоу Кардашян Ким объясняет, что ее домочадцам нужно больше мужской энергии.

В феврале 2021 года телезвезда рассталась с отцом своих четырех детей — рэпером Канье Вестом —и теперь в основном воспитывает их сама.

В последнем эпизоде ее семейного реалити-шоу Ким берет 7-летнего сына Сейнта вместе с его друзьями и их мамами в тур по Европе, чтобы посетить профессиональные футбольные матчи в Лондоне и Париже.

Эта поездка была организована специально для детей, ведь они интересуются футболом. Раньше она возила 5-летнюю дочь Чикаго и ее друзей в Сан-Диего в зоопарк, а 10-летнюю Норт в Париж, потому что она любит моду.

На некоторых кадрах в шоу виден темнокожий молодой человек, который заботится о детях. Ким рассказала, что решила нанять мужчину для помощи с детьми.

Ким Кардашьян с сыном, друзьями и няней-мужчиной на игре. Фото с Instagram: kimkardashian

"Я действительно считаю, что в моем доме — и даже в нашей семье — вроде бы доминируют женщины. Мне очень хотелось, чтобы рядом был мужчина, который отвел бы моих сыновей на спорт", — поделилась звезда.

Она рассказала, что боялась реакции бывшего на эту идею, но когда репер встретил няню-мужчину, все прошло хорошо. Канье даже дал "мэнни" несколько советов, как следовало бы воспитывать его детей.

Напомним, Ким Кардашьян высказалась о нападении ХАМАС на Израиль.

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