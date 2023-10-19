Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Ким Кардашьян наняла няню-парня, чтобы в жизни ее детей присутствовал мужчина arrow

Ким Кардашьян наняла няню-парня, чтобы в жизни ее детей присутствовал мужчина

19 октября 2023 14:47
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Ким Кардашьян наняла няню-парня, чтобы в жизни ее детей присутствовал мужчина
Ким Кардашьян с детьми. Фото: instagram.com/kimkardashian
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Ким Кардашьян наняла так называемого "мэнни" — няню-мужчину, ведь она считает, что в их семье доминируют женщины, что не есть хорошо для воспитания мальчиков. Об этом она рассказала в новом эпизоде "Семейства Кардашьян", который вышел в эфир 19 октября.

Об этом пишет Today Show.

Читайте также:

Хочет, чтобы рядом был мужчина

В новом эпизоде шоу Кардашян Ким объясняет, что ее домочадцам нужно больше мужской энергии.

В феврале 2021 года телезвезда рассталась с отцом своих четырех детей — рэпером Канье Вестом  —и теперь в основном воспитывает их сама.

В последнем эпизоде ее семейного реалити-шоу Ким берет 7-летнего сына Сейнта вместе с его друзьями и их мамами в тур по Европе, чтобы посетить профессиональные футбольные матчи в Лондоне и Париже.

 

Эта поездка была организована специально для детей, ведь они интересуются футболом. Раньше она возила 5-летнюю дочь Чикаго и ее друзей в Сан-Диего в зоопарк, а 10-летнюю Норт в Париж, потому что она любит моду.

На некоторых кадрах в шоу виден темнокожий молодой человек, который заботится о детях. Ким рассказала, что решила нанять мужчину для помощи с детьми.

 

кардашьян
Ким Кардашьян с сыном, друзьями и няней-мужчиной на игре. Фото с Instagram: kimkardashian

"Я действительно считаю, что в моем доме — и даже в нашей семье — вроде бы доминируют женщины. Мне очень хотелось, чтобы рядом был мужчина, который отвел бы моих сыновей на спорт", — поделилась звезда.

Она рассказала, что боялась реакции бывшего на эту идею, но когда репер встретил няню-мужчину, все прошло хорошо. Канье даже дал "мэнни" несколько советов, как следовало бы воспитывать его детей.

Напомним, Ким Кардашьян высказалась о нападении ХАМАС на Израиль.

Также мы писали, что Канье Вест умудрился огорчить семью своей эпатажной жены.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме