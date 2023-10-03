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Кім Кардаш'ян приголомшила домашньою фотосесією у крихітній білизні

3 жовтня 2023 12:13
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кім Кардаш'ян приголомшила домашньою фотосесією у крихітній білизні
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кім Кардаш’ян порадувала відвертою фотосесією. Зірка в домашніх умовах знялась у спокусливому образі.

Фото Кардаш’ян запостила у своїх соціальних мережах.

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Відверта фотосесія Кім

Кардаш’ян на фото позувала в звабливому комплекті від Guccі. Увагу підписників привернув блискучий металевий топ бікіні від італійського Дому моди. Доповнила свій спокусливий образ піжамою.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"Це все Gucci", — підписала фото Кім.

Підписники запідозрили, що Кім зробила фото, щоб відволікти увагу від негативної реакції на її співпрацю з кампанією Balenciaga. Кардаш’ян відмовилася розірвати зв’язки з брендом після минулорічного скандалу з педофілією, який сколихнув світ моди.

Заснивниця бренду SKIMS була однією з моделей, які демонстрували колекцію літа 2024. Кім не вийшла на подіум і навіть не сиділа в першому ряду на показі Balenciaga на Паризькому тижні моди, на якому були присутні її мати Кріс Дженнер і давня подруга Періс Гілтон.

У листопаді 2022 року Кім відмовилася розривати відносини з Balenciaga, незважаючи на скандал, який вказував на те, що компанія була пов’язана зі зйомками, на яких діти були розміщені поруч із предметами БДСМ.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кардаш’ян, яка кілька років працювала з компанією, вибачилася за скандал.

Відомо, що її колишній чоловік Каньє Вест познайомив її з креативним директором Balenciaga, а дочки пари також носили бренд.

Balenciaga, всесвітньо відомий іспанський Будинок моди, який одягає таких селебріті, як Кім, Бейонсе та Ніколь Кідман, вибачився за скандал.

Раніше наречена Джейсона Стетхема похизувалась супермодельною фігурою у прозорому вбранні.

Нагадаємо, експерт розповів про почуття дружини Каньє Веста під час її епатажних виходів.

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