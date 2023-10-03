Кім Кардаш'ян приголомшила домашньою фотосесією у крихітній білизні

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім Кардаш’ян порадувала відвертою фотосесією. Зірка в домашніх умовах знялась у спокусливому образі.

Фото Кардаш’ян запостила у своїх соціальних мережах.

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Кардаш’ян на фото позувала в звабливому комплекті від Guccі. Увагу підписників привернув блискучий металевий топ бікіні від італійського Дому моди. Доповнила свій спокусливий образ піжамою.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

"Це все Gucci", — підписала фото Кім.

Підписники запідозрили, що Кім зробила фото, щоб відволікти увагу від негативної реакції на її співпрацю з кампанією Balenciaga. Кардаш’ян відмовилася розірвати зв’язки з брендом після минулорічного скандалу з педофілією, який сколихнув світ моди.

Заснивниця бренду SKIMS була однією з моделей, які демонстрували колекцію літа 2024. Кім не вийшла на подіум і навіть не сиділа в першому ряду на показі Balenciaga на Паризькому тижні моди, на якому були присутні її мати Кріс Дженнер і давня подруга Періс Гілтон.

У листопаді 2022 року Кім відмовилася розривати відносини з Balenciaga, незважаючи на скандал, який вказував на те, що компанія була пов’язана зі зйомками, на яких діти були розміщені поруч із предметами БДСМ.

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кардаш’ян, яка кілька років працювала з компанією, вибачилася за скандал.

Відомо, що її колишній чоловік Каньє Вест познайомив її з креативним директором Balenciaga, а дочки пари також носили бренд.

Balenciaga, всесвітньо відомий іспанський Будинок моди, який одягає таких селебріті, як Кім, Бейонсе та Ніколь Кідман, вибачився за скандал.

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