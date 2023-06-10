Схудла Хлої Кардаш’ян занепокоїла близьких

Хлої Кардаш'ян. Фото: instagram.com/khloekardashian/

Зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш’ян стрімко схудла останнім часом. Хлої, за словами, близьких майже не спить та перебуває у постійному напруженні.

Про це пише Daily Mail.

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Нещодавно у Хлої видалили пухлину з щоки. За словами знаменитості, пухлину їй видалили, але невідомо, чи вона була доброякісною.

"Вона постійно у стресі, саме тому так схудла", — переконана сестра Хлої Кендалл.

На що Хлої відповіла, що це нормально не бути ідеальною.

Раніше серед прихильників Хлої було чимало розмов, що вона схудла за допомогою популярного препарату серед зірок. Вартість препарату 900 доларів за дозу. Саме він допоміг їй досягти ідеальної фігури. Препарат, який зазвичай використовують у лікуванні діабету, значно знижує апетит, вводять його у руки, стегна та живіт.

Сестра Кім, Хлої, жорстко відповіла фоловерам у соцмережі на звинувачення у зловживанні препаратом:

"Не треба недооцінювати мої фізичні тренування. Я прокидаюсь п'ять разів на тиждень о шостій ранку заради спорту", — заявила Хлої.

Нагадаємо, акторка Дженніфер Еністон розповіла, що вона неодноразово травмувала тіло напруженими тренуваннями за останнім 15 років.

Раніше стало відомо, що модель Ешлі Грем помітно схудла, чим викликала критику з боку фоловерів.