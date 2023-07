Ким Кардашьян не узнать в новом сезоне "Американская история ужасов"

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян претерпела невероятную трансформацию во время съемок в новом тизере 12-го сезона "Американской истории ужасов" "Delicate". 42-летняя знаменитость надела платиновый парик для своего готического перевоплощения в сериале, в котором также задействованы Эмма Робертс и Кара Делевинь.

Об этом пишет Daily Mail.

Устрашающая Ким Кардашьян

В 43-секундном тизере можно увидеть маму четырех детей, Ким Кардашьян, которая держит на руках младенца, под жуткое звучание колыбельной песни Rock-a-bye baby, играющей на заднем плане. Основательница SKIMS позирует с парой черных перчаток до локтя, красной помадой, отбеленными бровями и очень длинными накладными ресницами.

Ким Кардашьян не узнать в новом сезоне "Американской истории ужасов". Фото: dailymail.co.uk

Реакции на трейлер посыпались в Twitter, когда один пользователь социальных сетей признался:

"Я не понимал, как она впишется в шоу, когда его анонсировали, но сейчас (по внешнему виду) она выглядит очень хорошо!" .

Другой написал в Твиттере: "Ой, ой, она выглядит так круто".

В прошлом месяце Ким Кардашьян объявила о своей роли в сериале в социальных сетях. Ким не раскрыла, в каком качестве и играет ли она сама себя, однако The Hollywood Reporter раскрыл подробности вскоре после того, как звезда поделилась новостью.

12-й сезон сериала будет называться "Delicate" и будет основан на новом романе Даниэль Валентайн под названием "Delicate Condition".

В заявлении шоуранеров говорится, что Ким является одной из самых больших и ярких телезвезд в мире, поэтому ее рады приветствовать в семье сериала и специально для нее написали "веселую, стильную и чрезвычайно ужасную роль".

"Этот сезон амбициозен и не похож ни на что, что мы когда-либо делали", — обещают создатели проекта.

Ким Кардашьян снялась в 114 эпизодах – 20 сезонах проекта Keeping Up With the Kardashians – с 2015 по 2021 год.

В 2021 году Ким также была ведущей в Saturday Night Live, что привело к отношениям с Питом Дэвидсоном почти на год. Ким также попробовала свои силы в музыкальной индустрии со своей песней Jam (Turn it Up) в 2012 году. Ким руководит очень успешным брендом белья, одежды для отдыха и сна SKIMS, который она основала в 2019 году. Она также основала SKKN by Kim, бренд по уходу за кожей.

