Кім Кардаш'ян підловили з сумочкою за 100 тисяч доларів

Кім Кардаш'ян підловили із сумочкою за 100 тисяч доларів
Кім Кардаш’ян та її 10-річна дочка Норт Вест повернулися з подорожі до Японії. Маму та дочку побачили в аеропорту, коли вони виходили зі свого приватного літака вартістю 150 мільйонів доларів із дорогими дизайнерськими сумками.
Про це пише Daily Mail.
Стильний тандем
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян вийшла з літака у корсетному топі та чорних штанах. У руках Кім тримала сумку Birkin з крокодилячої шкіри, яка коштує від 60 000 до понад 100 000 доларів.
Норт тримала сумку від Louis Vuitton Takashi Murakami Cherry Duffle Bag, яка коштує близько 7900 доларів.
Раніше стало відомо, що марку спіднього Кардаш’ян SKIMS оцінюють у понад 4 мільярди доларів. Це порівняно з 2022 роком, коли інвестори оцінювали компанію у 3,2 мільярда доларів.
Виявляється, розпочати бізнес Кім змусила проблема з вибором білизни. Зірка не могла підібрати спіднє під тон своєї оливкової шкіри.
"Я зазвичай просто фарбувала свою коригуючу білизну чаєм та кавою у ванній", — говорить Кім Кардаш’ян, яка використовувала тривалий час цей неідеальний метод.
Раніше Кім Кардаш'ян похизувалася стрункою талією на борту власного літака.
Нагадаємо, мільярдерка Кім Кардаш’ян похизувалася розкішним тілом у неонових купальниках.