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Кім Кардаш'ян підловили із сумочкою за 100 тисяч доларів

28 серпня 2023 14:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кім Кардаш'ян підловили з сумочкою за 100 тисяч доларів
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Кім Кардаш’ян та її 10-річна дочка Норт Вест повернулися з подорожі до Японії. Маму та дочку побачили в аеропорту, коли вони виходили зі свого приватного літака вартістю 150 мільйонів доларів із дорогими дизайнерськими сумками.

Про це пише Daily Mail.

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Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян вийшла з літака у корсетному топі та чорних штанах. У руках Кім тримала сумку Birkin з крокодилячої шкіри, яка коштує від 60 000 до понад 100 000 доларів.

 

Кім Кардаш'ян з сумочкою за 100 тисяч доларів. Фото: SplashNews.com

 

Кім Кардаш'ян із сумочкою за 100 тисяч доларів. Фото: SplashNews.com

 

Дочка Кім Кардаш'ян Норт. Фото: SplashNews.com

Норт тримала сумку від Louis Vuitton Takashi Murakami Cherry Duffle Bag, яка коштує близько 7900 доларів.

Раніше стало відомо, що марку спіднього Кардаш’ян SKIMS оцінюють у понад 4 мільярди доларів. Це порівняно з 2022 роком, коли інвестори оцінювали компанію у 3,2 мільярда доларів.

Виявляється, розпочати бізнес Кім змусила проблема з вибором білизни. Зірка не могла підібрати спіднє під тон своєї оливкової шкіри.

"Я зазвичай просто фарбувала свою коригуючу білизну чаєм та кавою у ванній", — говорить Кім Кардаш’ян, яка використовувала тривалий час цей неідеальний метод.

Раніше Кім Кардаш'ян похизувалася стрункою талією на борту власного літака.

Нагадаємо, мільярдерка Кім Кардаш’ян похизувалася розкішним тілом у неонових купальниках.

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