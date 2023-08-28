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Ким Кардашьян подловили с сумочкой за 100 тысяч долларов

28 августа 2023 14:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Ким Кардашьян подловили с сумочкой за 100 тысяч долларов
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Ким Кардашьян и ее 10-летняя дочь Норт Вест вернулись из поездки в Японию. Маму и дочь увидели в аэропорту, когда они выходили из своего частного самолета стоимостью 150 миллионов долларов с дорогими дизайнерскими сумками.

Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вышла из самолета в корсетном топе и черных брюках. В руках Ким держала сумку Birkin из крокодиловой кожи, которая стоит от 60 000 до более чем 100 000 долларов.

 

Ким Кардашьян с сумочкой за 100 тысяч долларов. Фото: SplashNews.com

 

Ким Кардашьян с сумочкой за 100 тысяч долларов. Фото: SplashNews.com

 

Дочь Ким Кардашьян Норт. Фото: SplashNews.com

Норт держала сумку от Louis Vuitton Takashi Murakami Cherry Duffle Bag, которая стоит около 7900 долларов.

Ранее стало известно, что марку нижнего белья Кардашьян SKIMS оценивают более чем в 4 миллиарда долларов. Это по сравнению с 2022 годом, когда инвесторы оценивали компанию в 3,2 миллиарда долларов.

Оказывается, начать бизнес Ким заставила проблема с выбором белья. Звезда не могла подобрать белье под тон своей оливковой кожи.

"Я обычно просто красила свое корректирующее белье чаем и кофе в ванной", — говорит Ким Кардашьян, которая использовала длительное время этот неидеальный метод.

Ранее Ким Кардашьян похвасталась стройной талией на борту собственного самолета.

Напомним, миллиардерша Ким Кардашьян похвасталась роскошным телом в неоновых купальниках.

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