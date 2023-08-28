Ким Кардашьян подловили с сумочкой за 100 тысяч долларов
Ким Кардашьян и ее 10-летняя дочь Норт Вест вернулись из поездки в Японию. Маму и дочь увидели в аэропорту, когда они выходили из своего частного самолета стоимостью 150 миллионов долларов с дорогими дизайнерскими сумками.
Об этом пишет Daily Mail.
Стильный тандем
Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян вышла из самолета в корсетном топе и черных брюках. В руках Ким держала сумку Birkin из крокодиловой кожи, которая стоит от 60 000 до более чем 100 000 долларов.
Норт держала сумку от Louis Vuitton Takashi Murakami Cherry Duffle Bag, которая стоит около 7900 долларов.
Ранее стало известно, что марку нижнего белья Кардашьян SKIMS оценивают более чем в 4 миллиарда долларов. Это по сравнению с 2022 годом, когда инвесторы оценивали компанию в 3,2 миллиарда долларов.
Оказывается, начать бизнес Ким заставила проблема с выбором белья. Звезда не могла подобрать белье под тон своей оливковой кожи.
"Я обычно просто красила свое корректирующее белье чаем и кофе в ванной", — говорит Ким Кардашьян, которая использовала длительное время этот неидеальный метод.
Ранее Ким Кардашьян похвасталась стройной талией на борту собственного самолета.
Напомним, миллиардерша Ким Кардашьян похвасталась роскошным телом в неоновых купальниках.