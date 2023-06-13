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Мільярдерка Кім Кардаш’ян похизувалась розкішним тілом у неонових купальниках

13 червня 2023 19:59
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кім Кардаш’ян у бікіні похизувалась розкішним тілом
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян представила нову колекцію власного бренду SKIMS. Знаменитість влаштувала імпровізовану презентацію нового вбрання.

Фото виклала у своєму Instagram.

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Обличчя бренду

Кім Кардаш’ян приміряла неонові сукні та купальники біля дзеркала. Колекція SKIMS, бренду зірки, називається New Fits Everybody. Кім започаткувала марку у 2019 році з друзями. Вартість бренду $3.2 мільярди. До речі, колишній чоловік Кім, Каньє Вест, має 5% акцій компанії, про це пише Forbes.

 

Кім Кардаш'ян у новинках бренду. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Кім Кардаш'ян у новинках бренду. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Кім Кардаш'ян у новинках бренду. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Кім Кардаш'ян у новинках бренду. Фото: instagram.com/kimkardashian/

 

Кім Кардаш'ян у новинках бренду. Фото: instagram.com/kimkardashian/

Кім та Каньє були одружені з 2014 по 2022 рік і мають чотирьох дітей.

У 2022 році Каньє розкритикував бренд колишньої дружини за надмірну сексуальну рекламу.

У 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи $680 мільйонів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у $1.2 мільярди.

Раніше Forbes визнав Кайлі наймолодшою жінкою-мільярдером. Кайлі Дженнер започаткувала власну лінію косметики у 2015 році. Дівчина інвестувала 250 тисяч доларів, які заробила працюючи моделлю. У січні 2020 року вона продала 51% відсоток акцій компанії.

Нагдаємо, сестра Кім, Хлої Кардаш’ян, стрімко схудла останнім часом. Хлої, за словами близьких, майже не спить та перебуває у постійному напруженні.

Кім Кардаш’ян минулого року також схвилювала фанатів тим, що за два тижні до Met Gala значно схудла. Але зірка спростувала чутки, що проймала "нездорові препарати".

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