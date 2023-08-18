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Кім Кардаш'ян похизувалась стрункою талією на борту власного літака

18 серпня 2023 17:24
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кім Кардаш'ян похизувалась стрункою талією на борту власного літака
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян поділилася новим селфі. Крім свого підтягнутого тіла, вона також засвітила приватний літак, яким пересувається світом.

Знімки запостила у своєму Instagram.

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42-річна власниця SKIMS позувала у білому топі та рожевих спортивних штанах, спущених на стегнах. Акцент Кім зробила на свою тоненьку талію.

Перукар Кріс Епплтон прокоментував: "худенька". Пост також лайкнула подруга зірки, Періс Гілтон.

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

 

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян. Фото:  instagram.com/kimkardashian/

Фото було зроблено у ванній кімнаті її приватного літака, у якій можна побачити троянду у вазі, рушник і велику раковину.

"Я насправді ніколи не вільна, я просто знаходжу час", — прокоментувала Кім фото.

Раніше стало відомо, що марку спіднього Кардаш’ян SKIMS оцінюють у понад 4 мільярди доларів. Це порівняно з 2022 роком, коли інвестори оцінювали компанію у 3,2 мільярда доларів.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у блискучому бікіні покаталася на велосипеді.

Раніше Кім Кардаш'ян без макіяжу підловили біля офісу пластичного хірурга.

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