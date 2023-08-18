Кім Кардаш'ян похизувалась стрункою талією на борту власного літака
Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян поділилася новим селфі. Крім свого підтягнутого тіла, вона також засвітила приватний літак, яким пересувається світом.
Знімки запостила у своєму Instagram.
Мільярдерка Кім знаходить час на селфі
42-річна власниця SKIMS позувала у білому топі та рожевих спортивних штанах, спущених на стегнах. Акцент Кім зробила на свою тоненьку талію.
Перукар Кріс Епплтон прокоментував: "худенька". Пост також лайкнула подруга зірки, Періс Гілтон.
Фото було зроблено у ванній кімнаті її приватного літака, у якій можна побачити троянду у вазі, рушник і велику раковину.
"Я насправді ніколи не вільна, я просто знаходжу час", — прокоментувала Кім фото.
Раніше стало відомо, що марку спіднього Кардаш’ян SKIMS оцінюють у понад 4 мільярди доларів. Це порівняно з 2022 роком, коли інвестори оцінювали компанію у 3,2 мільярда доларів.
Нагадаємо, Кім Кардаш'ян у блискучому бікіні покаталася на велосипеді.
Раніше Кім Кардаш'ян без макіяжу підловили біля офісу пластичного хірурга.