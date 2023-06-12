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Кім Кардаш'ян поділилася відвертими подробицями інтимного життя

12 червня 2023 14:40
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кім Кардаш'ян поділилася відвертими подробицями інтимного життя
Кім Кардаш'ян. Фото: instagram.com/kimkardashian/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян ніколи не відрізнялась сором'язливістю. Але, як виявилось, це стосується тільки її публічного самовираження.

Про це пише Daily Mail.

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Кім під час одного з епізодів реаліті-шоу зізналася, що перед своїми обранцями не може бути повністю розкутою. Зірка сказала, що зазвичай виключає світло під час інтиму.

"Це дивно, але я не переймаюсь, коли під час відвертої фотосесії у кімнаті сотня людей. Я можу розгулювати у стрінгах, і мені все одно. Але коли я з чоловіком, я кажу: "Не дивись на мене! Вимкни світло", — зізналася Кім.

Також зірка розповіла, що дивиться серіал "Секс і місто" щодня і не хоче зустрічатися з партнерами з великою різницею у віці.

До речі, стартом своєї кар'єри Кім Кардаш'ян завдячує саме відвертому відео. У 2007 році в Мережі з'явилося скандальне відео Кім з її коханим Реєм Джеєм. Ходили чутки, що саме мама Кім підговорила її оприлюднити домашнє відео.

Раніше стало відомо, що у 2023 році сестра Кім Кардаш'ян Кайлі посіла 38 місце у рейтингу найбагатших жінок, маючи $680 мільйонів. Кім випередила молодшу сестру, піднявшись на 21 місце зі статком у $1.2 мільярди.

Нагадаємо, зірка реаліті-шоу Хлої Кардаш'ян стрімко схудла останнім часом. Хлої, за словами близьких, майже не спить та перебуває у постійному напруженні.

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